Champions League, alle 21 Inter-Benfica: sfida che sa di leggenda come la finale del 1965

Alle 21 Inter e Benfica si affrontano allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dopo lo 0-2 per i nerazzurri dell'andata. La sfida ha un precedente illustre, la finale di Coppa dei Campioni disputata tra le due squadre il 27 maggio 1965 e vinta per 1-0 dalla formazione milanese. Una finale dai contorni epici. Tra i nerazzurri infatti c'erano giocatori del calibro di Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti e Tarcisio Burgnich, tra le Águias portoghesi Eusébio e José Augusto Torres. Ben 39 anni dopo le due squadre si sono incontrate negli ottavi di Coppa Uefa, finiti 0-0 all'andata e 4-3 per l'Inter al ritorno.

Qui Inter

In campionato l'Inter viene da una fase difficile. Sabato ha perso 0-1 in casa contro il Monza, dopo le sconfitte sempre a San Siro contro Fiorentina e Juventus e quelle esterne contro Spezia e Bologna. Migliore il rendimento in Champions, dove la squadra di Simone Inzaghi non solo ha vinto 0-2 contro il Benfica all'andata dei quarti, ma ha superato anche un'altra squadra portoghese, il Porto, grazie all'1-0 a Milano e allo 0-0 in trasferta. Tra Champions, Coppa Italia e Supercoppa le sconfitte sono state solo due su 13 partite, in entrambi i casi contro il Bayern Monaco, e nelle coppe europee i nerazzurri non incassano reti da 287 minuti. In serie A invece l'Inter ha perso 11 volte in 30 giornate. Per quanto riguarda la formazione di mercoledì, la principale certezza dovrebbe essere Barella a centrocampo. Per giocare al suo fianco sono in lizza Calhanoglu, che era tornato in campo contro il Monza, Brozovic e Mkhitaryan. In difesa dovrebbe ancora restare fuori Skriniar, mentre l'attacco dovrebbe essere affidata alla coppia Lautaro Martinez e Dzeko, con Correa e Lukaku che probabilmente inizieranno dalla panchina. E se all'andata avevano segnato Barella e Lukaku, Lautaro non va in rete dal 5 marzo, Dzeko dal 18 gennaio e Correa dal 29 ottobre.

A chi gli contesta la differenza nelle prestazioni della sua Inter, elevate nelle coppe, stentate in serie A, l'allenatore Simone Inzaghi replica: "Sappiamo del nostro percorso nelle coppe e che in campionato non siamo dove volevamo. Ora il focus è sul Benfica, dobbiamo essere bravi a isolarci da quel che accade intorno. Le critiche nei miei confronti? Non è strano, ci sono abituato. Meglio che critichino me e non i ragazzi. Le critiche ci aiutano a lavorare sempre di più, fanno parte della carriera di allenatore. Il percorso in campionato è insufficiente. Abbiamo avuto dei problemi, mancano otto partite e c'è margine. Dobbiamo isolarci e regalarci una serata importante per arrivare nelle quattro migliori d'Europa".

Dopo lo 0-2 di Lisbona, ora l'Inter dovrà mantenere il distacco acquisito: "È il secondo tempo di una partita importantissima, complicata, in cui abbiamo un vantaggio, ma non dovremo gestire, sapendo che di fronte a noi ci sarà un avversario di valore, in flessione per risultati ma non per occasioni. Come all'andata, dovremo fare una gara di grande intensità per coprire il campo tutti insieme". Nei prossimi 30 giorni per l'Inter si decide tutto, Champions, Coppa Italia e campionato: "C'è la volontà di fare questo ultimo mese nel migliore dei modi, perché ci giochiamo tanto. Sappiamo che sarà difficile, ma siamo concentrati solo e soltanto sulla partita che ci aspetta. In Europa abbiamo fatto un bel percorso e vogliamo continuare".

Qui Benfica

Il Benfica, primo nella Liga Portugal, la serie A portoghese, in campionato viene da due sconfitte, 1-0 contro lo Chaves e 1-2 contro il Porto, al secondo posto, e da due vittorie, 0-1 contro il Rio Ave e 5-1 con il Guimarães. Dopo il terzo posto dell'anno scorso, per la squadra di Lisbona potrebbe essere l'anno dello scudetto che manca dal 2019. Nella Champions League 2022-2023 il Benfica affrontato le qualificazioni nel gruppo H, posizionandosi primo a pari merito con il Paris Saint Germain a 14 punti, contro i 3 di Juventus e Haifa. Dopo quattro vittorie e due pareggi nel girone, è arrivata la duplice vittoria agli ottavi contro il Club Brugge (0-2 e 5-1). In tutto 23 le reti segnate e 8 quelle subite, con João Mário quinto nella classifica marcatori con 6 gol e Rafa settimo con 5.