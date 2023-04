Calcio: il dispositivo del Collegio sul caso Juve slitta nei prossimi giorni

Il Collegio di garanzia presso il Coni ha concluso la sua camera di consiglio odierna, aggiornando a domani, giovedì, la riunione per decidere sul ricorso della Juve che chiede l'annullamento senza rinvio della penalizzazione di 15 punti inflitta dalla corte federale di appello per il caso plusvalenze. La decisione, dopo il dibattimento, potrebbe non essere immediata. Dopo più di due ore e mezza circa di dibattimento, il club bianconero dovrà ancora aspettare per il verdetto sulla classifica. Il Collegio a Sezioni Unite, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, ha cinque giorni di tempo per emettere il dispositivo.

L'udienza è iniziata regolarmente alle 14:30, alla presenza del nuovo presidente bianconero Gianluca Ferrero e del procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer, che ha chiuso la discussione suggerendo un rinvio alla Corte d'appello per via di una "carenza" nelle motivazioni riguardo la penalizzazione, dopo aver comunque difeso l'operato della Procura federale. La Juventus punta all'annullamento senza rinvio della sentenza, definita "sbagliata, piena di errori, come una nave che ha perso la rotta" dall'avvocato Maurizio Bellacosa.

La presidente Gabriella Palmieri Sandulli ha assicurato che il "dispositivo sarà depositato nel più breve tempo possibile". Bisognerà, quindi, ancora attendere con la Juventus che resta col fiato sospeso in una settimana cruciale.