Lo sfogo di Lukaku "Storia si ripete, spero stavolta si agisca".

Risultato finale 1-1, la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter allo Stadium, risultato figlio di una partita dal finale pazzesco, in cui succede di tutto. Dopo aver realizzato il tiro dal dischetto, il belga, che era stato già ammonito in precedenza, ha esultato in faccia ai tifosi bianconeri portandosi il dito sopra la bocca, come a zittire gli spettatori di casa. L'esultanza del belga, ha scatenato la reazione dei giocatori della Juve e della curva bianconera, oltre ad essergli costato il secondo cartellino giallo e dunque l'espulsione. Lukaku, non potrà partecipare al ritorno del 26 aprile al Meazza. Questa la cronaca degli ultimissimi minuti al Meazza. Il bomber belga, aveva segnato pareggiando la rete dello juventino Cuadrado all'83, poi, come detto esulta zittendo i tifosi bianconeri, rimedia il secondo giallo e viene espulso. Al triplice fischio finale si scatena il finimondo: Massa espelle anche Cuadrado e Handanovic.

Il giorno dopo l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha commentato i fatti di ieri durante la sfida contro la Juventus in casa dei bianconeri, in un post su Instagram: "La storia si ripete. Ci sonopassato nel 2019 e di nuovo nel 2023. Spero che questa volta la Lega prenda davvero provvedimenti perché questo bellissimo gioco dovrebbe essere apprezzato da tutti.. Grazie per i messaggi di supporto, f… al razzismo". Lukaku, quando parla del 2019, si riferisce a quanto accaduto a Cagliari, per la seconda giornata di serie A: anche allora fu preso di mira mentre si apprestava a battere un rigore.

Michael Yormark, presidente di Roc Nation, l'agenzia di procuratori di Lukaku, ha pubblicato un comunicato: "I commenti razzisti nei confronti di Romelu da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli: sono proprio inaccettabili. Lukaku ha segnato un rigore: prima, durante e dopo il rigore è stato oggetto di disgustosi insulti a sfondo razziale. Romelu ha esultato come sempre e la risposta dell'arbitro è stata il cartellino giallo. Romelu merita delle scuse da parte della Juventus e ci aspettiamo che la Lega condanni il comportamento di questo gruppo di supporter juventini, le autorità italiane devono sfruttare questa occasione per contrastare il razzismo, piuttosto che punire le vittime. Sono certo che il mondo del calcio condivide lo stesso pensiero".