Coppa Italia, alle 21 Cremonese-Fiorentina. Segui la cronaca testuale

Appuntamento storico per i grigiorossi di Ballardini che, sebbene ultimi in campionato, per arrivare alle semifinali hanno eliminato avversari illustri: Napoli fuori agli ottavi ai calci di rigore , Roma battuta nei quarti . La Fiorentina, invece, ha una striscia di 8 vittorie consecutive in tutte le competizioni e di 10 risultati utili di fila. In Coppa Italia ha superato prima la Sampdoria e poi il Torino. La Cremonese disputa le semifinali di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia, dopo la stagione 1986/87. Allora fu eliminata dall’Atalanta nel doppio confronto: 0-2 in trasferta e 0-0 in casa. Arbitro della sfida Mariani, coadiuvato dagli assistenti di linea Berti e Lombardo. Quarto arbitro Rapuano, al Var ci saranno Mazzoleni e Di Martino. In totale, grigiorossi e viola si sono affrontati 16 volte, con un solo successo lombardo (6-0 nel 1929) e 8 vittorie toscane (7 i pareggi). In questa stagione di Serie A, la squadra di Vincenzo Italiano si è imposta 3-2 all’andata al Franchi e 2-0 al ritorno a Cremona. Mai i due club si sono scontrati in Coppa Italia.

Gettyimages Vincenzo Italiano

Italiano: “La Fiorentina darà l'anima per raggiungere finale di Coppa Italia” "Abbiamo tanta soddisfazione per aver raggiunto questa partita, che è molto importante, e come tutte le gare importanti vanno preparate in maniera più attenta possibile. L'anno scorso ci andò male in semifinale di Coppa Italia, quest'anno daremo l'anima per superare questo ostacolo. Sappiamo che la Cremonese ha qualità e forza. Quindi massima attenzione". Così Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della partita. “Sono gare che si giocano sui 180', in cui ogni sbavatura può influenzare il passaggio del turno”, aggiunge il tecnico, “Sarà una partita bella da giocare per noi perché c'è grande soddisfazione per essere arrivati a questo punto della competizione. Loro ci metteranno sicuramente in difficoltà, dovremo rispondere colpo su colpo, perché si giocano la vita in questa partita. Non so come ragionino loro rispetto a questo impegno, ma tutti, a questo punto della competizione, cercano di dare il massimo perché in palio c'è un traguardo molto importante, come una finale”, ha concluso Italiano.

Pier Marco Tacca/Getty Images Davide Ballardini