La Figc annulla la squalifica di Lukaku per gli insulti razzisti della curva juventina contro di lui

Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc), grazia Romelu Lukaku "in via eccezionale e straordinaria". L'attaccante dell'Inter era stato espulso per doppia ammonizione e squalificato per una giornata. Nei minuti finali di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, dopo il gol dell'1-1, Lukaku aveva esultato in modo polemico in risposta ai cori dei tifosi della Juventus contro di lui, che si erano scatenati in seguito a un contrasto con Bremer.

Come sottolineato in un comunicato dallo stesso Gravina, la scelta di annullare la squalifica di una giornata è maturata "visto il dispositivo della Corte Sportiva di Appello con cui è stata confermata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in seguito al provvedimento di espulsione; considerato che è emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara; ritenuto che il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell'ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale; ritenuto pertanto, alla stregua della applicabilità in via generale a tutte le fattispecie sanzionatorie dell'art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva, che sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia in relazione alla squalifica inflitta per il provvedimento di espulsione conseguente alla seconda ammonizione".

Lukaku potrà così scendere in campo nella gara di ritorno prevista per mercoledì. Venerdì la corte sportiva d'appello aveva respinto il ricorso dell'Inter contro la squalifica del calciatore belga. La stessa corte aveva invece accolto il ricorso presentato dalla Juventus contro l'obbligo di giocare una gara con il settore "Tribuna sud primo anello" dello Juventus Stadium senza spettatori.