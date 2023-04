Europa League, Feyenoord-Roma: la Uefa vieta la vendita dei biglietti ai tifosi romanisti

Lo rende noto il club olandese che precisa come " a seguito della decisione delle autorità italiane di escludere i tifosi del Feyenoord durante il ritorno a Roma, la Uefa ha ordinato al Feyenoord di non venderei biglietti ai tifosi dell'AS Roma per la gara di andata al DeKuip"

Un botta e risposta che sa di ripicca, sebbene le decisioni siano state prese per evitare gli episodi di violenza che si sono già verificati in passato .

infatti, il Feyenoord ha spiegato che “negli ultimi tempi, ci sono state frequenti consultazioni con l'AS Roma e la UEFA per discutere le opzioni per i quarti di finale di Europa League, prosegue la nota, ”il club e il comune di Rotterdam si sono impegnati a ricevere tifosi in trasferta e a renderla una bella festa di calcio. Per molto tempo è sembrato uno scenario fattibile avere almeno un numero ridotto di 1.200 tifosi in trasferta" ma "alla fine le autorità italiane hanno deciso diversamente, i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma. La UEFA ha annunciato oggi che nessun tifoso italiano è autorizzato a venire a Rotterdam". E quindi "a causa dell'assenza di tifosi in trasferta" i biglietti solitamente riservati ai tifosi ospiti saranno venduti a quelli del Feyenoord.