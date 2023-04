Verso Roma-Feyenoord, il capo della Polizia: "Siamo in contatto con l'Olanda. Attenzione alta"

Usa toni rassicuranti, il capo della Polizia Lamberto Giannini. Una serenità che ovviamente non fa rima con sottovalutazione. "Non c'è preoccupazione, c'è il contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere delle informazioni. Abbiamo preso contatti con Federalberghi, si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa situazione", evidenzia Giannini in vista del match di ritorno valevole per i quarti di finale di Europa League, Roma-Feyenoord, in programma giovedì prossimo all'Olimpico.

Ma quello del 2015 non è l'ultimo precedente caldo: a maggio scorso, infatti, per la finale a Tirana di Conference League, si registrarono incidenti con feriti e arresti.

A Roma saranno comunque tantissimi gli agenti di polizia, i carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale in strada per garantire la sicurezza ai cittadini. Si parla di oltre 1000 uomini, forse addirittura 2000, numero solitamente previsto per match ad alto rischio. I controlli ad ampio raggio sul territorio partiranno i giorni precedenti al match e andranno a intensificarsi a partire dalla sera precedente: osservati speciali aeroporti, stazioni e caselli autostradali.

Circa un centinaio di ultrà del Feyenoord, già controllati dalla Digos, potrebbe arrivare in città da mercoledi' e trovare rifugio in zona Termini, prediligendo gli ostelli di Castro Pretorio. Non solo. Nei gruppi Telegram del tifo organizzato stanno girando diverse fotografie di ultrà olandesi, già presenti in Italia, precisamente a Napoli dove sono stati accolti da quelli partenopei. L'asse tra queste due tifoserie - vista la rivalità tra romanisti e campani - preoccupa fortemente le autorità.