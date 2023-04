Europa League, alle 21 S. Lisbona-Juventus. Bianconeri favoriti dopo il successo dell'andata

Vento in poppa per la Juventus di Massimiliano Allegri, ma guai a sottovalutare l'impegno. I bianconeri ripartono dall'1-0 dell'andata e allo stadio Alvalade, casa dello Sporting Lisbona vanno a caccia delle semifinali di Europa League in casa di una squadra che non ha un'ottima tradizione contro le squadre italiane.

Come ricorda il sito ufficiale della Europa League, con il ko all'andata contro la Juventus, i portoghesi hanno vinto solo due degli ultimi 21 incontri contro squadre italiane nelle competizioni europee e se vorranno andare avanti nella competizione dovranno cambiare passo.

Le probabili formazioni

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Diomande, Goncalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Goncalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim;

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri;

Squadra arbitrale quasi tutta francese per l'occasione: a dirigere la sfida sarà Francois Letexier, coadiuvato dagli assistenti di linea Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto arbitro Stephanie Frappart, al Var una coppia di olandesi con Pol van Boekel e Rob Dieperink.