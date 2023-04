La Figc notifica alla Juventus la chiusura delle indagini su tre nuovi filoni

La procura della Figc ha appena notificato alla Juventus la chiusura delle indagini relativa a tre filoni: manovra stipendi, partnership e agenti. Il procuratore Chinè contesta tra l'altro alla società bianconera la violazione del principio di lealtà sportiva. Il nuovo procedimento si va ad aggiungere a quello relativo alle plusvalenze, in merito a cui il prossimo mercoledì 19 aprile si terrà un giudizio di legittimità del collegio di garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri. La Juventus ha ora due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni sui tre filoni odierni.