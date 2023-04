Calcio: Lega Serie A "Fuori i razzisti dagli stadi"

La partita termina ma non le proteste dei giocatori ancora in campo, scintille tra avversari e l’arbitro espelle, a incontro concluso, Handanovič e Cuadrado che salteranno il match di ritorno il 26 aprile a Milano. Il rigore, preceduto e seguito dai buu razzisti, ma anche dalla zuffa accesa dall'intervento di Perin, Cuadrado e altri giocatori della Juventus. Di frequente sui campi di serie A si arriva alle mani, provocazioni verso gli avversari e verso i tifosi, le curve che “rispondono” con cori razzisti. Il giocatore è stato riempito di insulti razzisti e fastidiosi buu che purtroppo sono diventati consuetudine in Italia.

Continua a far discutere il drammatico finale nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Nei minuti di recupero, sul punteggio di 1-0 in favore delle Juventus, l'Inter ha beneficiato di un calcio di rigore per fallo di mano di Bremer. Lukaku dal dischetto mette a segno il gol dell'1-1 che di fatto chiude la partita. L'esultanza del belga al rigore trasformato genera però un caos generale. L'ex Chelsea esulta mettendosi il dito sulla bocca, per zittire la curva bianconera rivolgendosi proprio al settore alle spalle di Perin. L'arbitro estrae da regolamento il giallo, il centravanti già ammonito viene espulso. Tutto a 20 secondi dal termine accade di tutto: rigore concesso all'Inter, Lukaku realizza, esulta e viene espulso, poi si scatena la rissa.

All'indomani del match tutti gli “attori” della semifinale di Coppa Italia dicono la loro, Il ministro dello Sport Andrea Abodi "Il razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio, su qualunque campo di calcio, a partire dagli stadi di Roma, Torino, Milano, Monza, Bergamo, Cremona, Verona, Udine, Genova, La Spezia, Bologna, Sassuolo, Firenze, Empoli, Napoli, Salerno, Lecce. Rispetto!".

INTER

Anche l'Inter, in una nota, si esprime su quanto avvenuto ieri durante Juventus-Inter di Coppa Italia: "Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia".Il club nerazzurro di seguito "Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter". “Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore. Forza Rom, siamo con te!”.

JUVENTUS

La società bianconera, all'indomani degli episodi di razzismo all'Allianz Stadium. "Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il "codice di gradimento". La Juventus, "come sempre, sta collaborando con le forze dell'ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera".

LEGA

Dichiarazioni nette che vengono anche dalla Lega Serie A che "condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che per fortuna condividono i valori più alti dello sport. Le Società di A, come sempre hanno fatto, sapranno individuare i colpevoli, escludendoli a vita dai propri impianti". "La campagna 'Keep Racism Out' e l`accordo siglato due settimane fa con UNAR sono passi concreti di impegno in questa battaglia, lunga e incessante, che porterà al risultato fissato senza indugi: fuori i razzisti e i loro insulti dagli stadi". Condanna sì, ma senza mai nominare Lukaku né Juventus-Inter. La Lega Serie A, non si è voluta schierare chiaramente con una parte o con l'altra, ma ha inviato quasi un avvertimento.

LUKAKU

Anche l'attacante belga ha commentato i cori razzisti in un post su Instagram. "La storia si ripete. Ci sono passato nel 2019 e di nuovo nel 2023. Spero che questa volta laLega prenda davvero provvedimenti perché questo bellissimo giocodovrebbe essere apprezzato da tutti.. Grazie per i messaggi disupporto, f… al razzismo".

NAZIONALE BELGIO

Si schiera dalla parte di Romelu Lukaku la nazionale di calcio del Belgio che condanna gli insulti razzisti di cui è stato vittima ieri sera l'attaccante belga dell'Inter "No al razzismo", il tweet accompagnato da una foto dell'esultanza di Lukaku con la maglia della sua nazionale.