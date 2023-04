Nasce l’Uefa Football Board: da Ancelotti a Mourinho. Consiglio Uefa presieduto da Boban

Il 4 aprile si è riunito a Lisbona Il Comitato Esecutivo della Uefa. In occasione della elezione, anzi rielezione di Aleksander Ceferin, il presidente ha varato la nascita di un Consiglio dei Saggi. Secondo quanto riportato da “Marca” quotidiano spagnolo che indica il board come novità assoluta, un organo consultivo calcistico di così alto livello. La riunione inaugurale del board si terrà il 24 aprile presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon. Sarà un evento annuale nel calendario Uefa. Un consiglio pieno di campioni tra calciatori e allenatori per avere nuovi spunti e consigli dalla loro conoscenza calcistica. Diventerà un forum aperto che verrà utilizzato per proteggere il calcio e per discutere e scambiare idee direttamente associate al gioco. Regole del gioco e dell'arbitraggio, il calendario, le competizioni UEFA, lo sviluppo dei giovani d'élite, le tattiche e il benessere dei giocatori, Il Football Table si concentrerà sulle questioni fondamentali del calcio moderno.