Cori razzisti a Lukaku: accolto ricorso Juve e curva aperta con il Napoli

La Corte sportiva d'Appello nazionale, a sezioni unite, ha accolto il ricorso presentato dalla Juventus FC contro la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato 'Tribuna sud primo anello' privo di spettatori, riguardo quanto accaduto durante la gara di semifinale di andata della Coppa Italia Juventus-Inter, giocata lo scorso 4 aprile. E' la stessa Figc a darne notizia in una nota, spiegando che in riforma della sanzione, che era stata inflitta dal giudice sportivo in relazione ai "cori insultanti e alle grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Romelu Lukaku", è stata annullata. Lo scorso 14 aprile la prima sezione della Corte Sportiva d'Appello aveva sospeso il provvedimento rimettendo la cognizione del reclamo della Juventus alle Sezioni Unite. La Corte Sportiva d'Appello "accoglie il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata", si legge nel dispositivo.

La società bianconera aveva già identificato e segnalato alla questura le due persone, presenti nel video circolato sul web e sui social network, che avevano scagliato insulti razzisti contro Lukaku. Si tratta di un maggiorenne e di un minorenne. Il club avrebbe già deciso di bandire a vita da qualsiasi evento sportivo gestito e organizzato dalla Juventus il maggiorenne. Per il minorenne si profila invece un'esclusione di dieci anni.