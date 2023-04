Sassuolo-Empoli 2-1, i neroverdi blindano la salvezza

Ritmi elevanti nella prima frazione molto combattuta tra Sassuolo e Empoli che finisce a favore dei toscani grazie al gol di Cambiaghi all’11’. L’attaccante inizia una straordinaria azione partendo addirittura dalla sua metà campo, dribbla due avversari, entra in area e tira un perfetto calcio rasoterra. Niente da fare per Consigli. I padroni di casa sembrano subire la pressione degli azzurri.

I neroverdi non riescono a trovare la forza necessaria per forzare gli schemi, mentre gli ospiti riescono a tentare un raddoppio con Caputo che colpisce il palo. Si arriva a 45’+2’. Match ancora da decidere nel secondo tempo. Vediamo alla ripresa cosa faranno gli emiliani.

Il Sassuolo decide di effettuare un triplo cambio per cambiare la prospettiva in campo: in difesa, Ferrari sostituisce Tressoldi, a centrocampo Matheus Henrique rileva Harroui, in attacco Pinamonti entra al posto di Bajrami. Nel tridente offensivo, Defrel si sposta a destra e Pinamonti agisce da centravanti. Tra il 58' e il 60' iniziano le tensioni in campo e scattano scintille, con un accenno di mischia, dopo un fallo di Parisi su Berardi, spinta di Maxime Lopez su Parisi. Interviene l'arbitro che appiana le cose, ma scattano le ammonizioni per Lopez e Bandinelli. Intanto il Sassuolo prova a spingere in avanti. Continuano i cambi: per l'Empoli entra Fazzini e esce Bandinelli, entra Piccoli e esce Cambiaghi, esce Grassi ed entra Akpa Akpro come mezzala. Gli uomini di Dionisi ancora in difficoltà. Al 72' rete annullata all'Empoli, dopo il check del Var, Caputo colpisce di testa e batte Consigli, ma il centravanti era partito in posizione di fuorigioco. Al 75' cartellino rosso per Pinamonti, espulsione immediata, dopo un fallo fischiato contro, protesta con gesti molto plateali contro l'arbitro. Ora i neroverdi devono difendersi in 10. Inizia a diventare difficile per la squadra di Dionisi. Ma riesce a concentrare le forze e all'83' il Sassuolo pareggia con Berardi che colpisce al volo di contro balzo. E si arriva a 90'+4. Rigore per i neroverdi a 90'+4', grazie a Berardi che con una serie di finte in area viene agganciato da Cacace. Per l'arbitro non ci sono dubbi: è rigore. Al 97' lo stesso Berardi lo trasforma con una doppietta. A 90'+8' finisce questa incredibile partita.

L'Empoli perde una grande occasione per ottenere punti fondamentali e consolidare la permanenza in serie A, anche se mancano ancora sei partite per decidere la salvezza. Intanto, in classifica gli emiliani salgono al decimo posto con 43 punti, mentre i toscani rimangono fermi a quota 32 in 15° posizione.