Alle 21 Milan-Cremonese: i grigiorossi provano a fermare la corsa Champions del Diavolo

Un testacoda che sulla carta lascia poche speranze alla Cremonese di mister Ballardini. Il Milan, in striscia positiva da cinque giornate (iniziata col poker rifilato al Napoli al Maradona), reduce dal pareggio esterno contro la Roma , punta a tornare a vincere per lanciare l'assalto finale alla zona Champions; competizione che non può non evocare il super-derby del 10 maggio in cui la corazzata di Pioli contenderà all'Inter di Inzaghi l'accesso alla finale (quarta a pari merito in classifica, a quota 57 punti, con gli stessi rossoneri e la Roma).

I grigiorossi, sul versante opposto, cercheranno di arginare il Diavolo provando a giocarsi le ultime carte per restare in Serie A. La posizione della Cremonese, che viene dal pareggio casalingo contro il Verona , è quanto mai delicata trovandosi penultima, a 20 punti, a ben 7 dagli stessi scaligeri quartultimi.