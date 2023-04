Alle 16.30 Sampdoria-Cremonese, sfida cruciale per i padroni di casa

La Cremonese è in trasferta a casa della Samp, dopo la sconfitta subìta in Coppa Italia nella prima semifinale disputata mercoledì scorso. Entrambe le squadra sono in fondo classifica. A 10 partite dalla fine del campionato è difficile parlare di scontro salvezza. Sicuramente c'è voglia di riscatto per Davide Ballardini, tecnico dei grigiorossi, così come per Dejan Stanković, mister dei blucerchiati.

Probabile formazione CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini.

Probabile formazione SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All. Stankovic.