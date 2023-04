Alle 16.30 Atalanta-Bologna, padroni di casa in corsa Champions

L'Atalanta ha ripreso quota e cercherà di tornare in zona Champions affrontando un Bologna che coltiva ambizioni europee ed è reduce da risultati positivi. Quattro gli assenti per Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, oltre allo squalificato Rafael Toloi non saranno a disposizione Hateboer, Teun Koopmeiners e Lukas Vorlicky. L'olandese è ancora in fase di recupero riguardo la rottura del crociato; il centrocampista e il trequartista dovranno essere valutati la prossima settimana, in vista della trasferta in casa della Fiorentina. In difesa è a disposizione Djimsiti. Riguardo l'attacco, il mister potrebbe confermare le rotazioni.

Il Bologna di Thiago Motta vince, convince e sale in ottava posizione. Il mister alla vigilia: "Contro l'Atalanta è una partita importante". E aggiunge: "Giocheremo contro una squadra di altissimo livello, che esprime da tanto tempi un bel calcio ottenendo grandi risultati. Gasperini ha dimostrato grande valore, sia nel gioco che con i risultati: credo sia uno dei migliori allenatori della serie A, da diversi anni". Riguardo i suoi giocatori e la sua squadra: “Quando si arriva a prendere pochi gol non è solo grazie ai portieri e ai difensori. La squadra in toto si prende responsabilità difensive. Il lavoro di squadra serve anche per essere compatti e non prendere tanti gol, riducendo gli spazi dell'avversario, ma permette anche a chi gioca nelle altre linee di recuperare palla e segnare”.

Probabile formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Probabile formazione ATALANTA (3-4-3): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Hojlund, Boga. All. Gasperini.