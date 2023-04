Alle 18.30 Hellas Verona-Sassuolo, gialloblù obbligati a vincere

I neroverdi, reduci dal pareggio con il Torino, arrivano in trasferta a casa del Verona, che staziona in fonda classifica a soli 19 punti.

Il mister del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia del match: "Il Verona, che è una squadra diversa in casa, fanno due campionati diversi in casa e fuori, hanno fatto 14 punti su 19 in casa, la dice lunga sul valore del Verona in casa, che è diverso dal Verona fuori casa. Dovremo essere molto prestativi, consapevoli e motivati".

I mastini, dopo la sconfitta con la Juve, sono pronti ad affrontare il match desiderosi più che mai di staccarsi dal terzetto in fondo classifica, a poco meno di 10 partite dalla fine del campionato. Contro gli emiliani, il mister Zaffaroni prova a recuperare Hien al centro della difesa, difficilmente potrà mettere in campo Coppola, Lazovic e Djuric. Assente per squalifica anche Depaoli.

Probabile formazione SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

Probabile formazione HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Ngonge, Lasagna; Gaich. All. Zaffaroni.