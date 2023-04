Alle 21 Milan-Empoli. Pioli: "Prossimi due mesi decisivi". Segui la cronaca testuale

I rossoneri, dopo la goleada inflitta al Napoli, vogliono confermare il momento positivo, in vista anche dell'incontro con la capolista mercoledì sera nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Ma anche l'Empoli arriva al Meazza, rinfrancato dallo scontro salvezza vinto contro il Lecce.

Il Milan ha rafforzato la zona Champions, e la vittoria contro gli ospiti darebbe quella marcia in più, quella sicurezza a lungo cercata per affrontare in sicurezza il prossimo impegno europeo. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, dovrebbe confermare la squadra vittoriosa al Maradona, tranne alcuni cambi dovuti a infortuni.

Invece, Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, dovrà rivedere la formazione, a causa di qualche assenza importante per infortunio: Vicario, Akpa-Akpro, dopo l'infortunio alla caviglia rimediato col Lecce, Ismajli non è al top. Toninelli non ci sarà per squalifica, espulso dalla panchina nella gara contro il Lecce.

IN CASA MILAN

Stefano Pioli, alla vigilia del match: "Dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì sempre. Bisogna pensare solo a domani". I rossoneri potrebbe avere la possibilità di un turno più agevole, ma per il mister questo non significa prendere sotto gamba la situazione: "Sarà determinante rimanere in tensione, le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità. Dobbiamo essere umili, il campionato è importante per noi e dobbiamo approfittare di questo turno casalingo - sottolinea - . La formazione sarà la migliore possibile secondo le mie idee. Poi si giocano tante partite, quindi sicuramente qualche cambiamento ci sarà. Brahim Diaz? Ha fatto un paio di allenamenti a parte, ma è a disposizione, poi farò io le mie scelte". Riguardo la corsa scudetto: "Noi dobbiamo affrontare le 10 gare che rimangano come se fossero da dentro o fuori. Dobbiamo dare il massimo, poi i giudizi si faranno alla fine, a fine campionato e spero oltre per la Champions. Dobbiamo fare bene questi due mesi", è la sua conclusione.

IN CASA EMPOLI

Paolo Zanetti, dai canali social del club: "Se siamo noi stessi possiamo mettere in difficoltà chiunque. Ci crediamo". E aggiunge: "Affrontare il Milan è sempre insidioso, al di là del fatto che arriva da una partita straordinaria col Napoli. Incontrare le grandi squadre per noi è sempre difficile. E' superfluo elencare le armi che ha questa squadra che è di altissimo livello italiano ma anche europeo. La cosa più importante sarà dare continuità a quello che dobbiamo fare noi. Noi veniamo da una partita altrettanto importante, la partita che dovevamo vincere e ci siamo riuscito. Ora come obiettivo abbiamo il mantenimento della grande attenzione che abbiamo trovato nell'ultima partita al di là dell'avversario".