Alle 18.30 Torino-Roma, giallorossi attaccati alla zona Champions

Il match Torino-Roma si presenta come una sfida esaltante e spettacolare per molti motivi. Vincere per i giallorossi, significa alimentare ulteriormente le speranze Champions dei giallorossi, allungare sui bianconeri o accorciare sui rivali cittadini. Per i padroni casa, significa poter continuare a sognare un posto nelle prossime competizioni europee.

Ivan Juric, tecnico dei granata, chiede al suoi un ulteriore scatto in avanti dopo la prova offerta contro i neroverdi, sempre a caccia di un riscatto che faccia risalire la classificare e puntare ad un futuro europeo. Il suo commento alla vigilia: "Bisogna ripetere la prestazione contro il Sassuolo, ma contro la Roma voglio vedere una crescita globale da parte della squadra. La Roma ha giocatori talmente esperti da consentire alla squadra di giocare con qualsiasi modulo. In attacco dispongono di grandi giocatori, dovremo stare attenti nelle marcature preventive per non prestare il fianco al loro contropiede. Dovremo stare attenti anche a non perdere di vista Dybala, uno dei nostri difensori dovrà accorciare su di lui anche se si abbassa".

Tra le fila dei giallorossi ci sarà Andrea Belotti, che fino alla passata stagione indossava la fascia di capitano dei granata, un idolo per i tifosi del Torino. Sempre il mister. "Ho sempre avuto un rapporto eccellente con Andrea, lo considero un top player ed è anche un ragazzo perbene. Mi dispiace per il modo in cui si è lasciato con l'ambiente granata, ma so quanto rispetto avesse per i tifosi".

In casa Roma, reduce dalla goleada contro la Sampdoria, il mister Mourinho, dopo la vittoria in Conference League della scorsa stagione, l'unica cosa che desidera ardentemente è continuare a tenere agganciate le prime in classifica ma, soprattutto, centrare anche quest'anno la qualificazione alla prossima Champions. Così come vincere un importante trofeo come l'Europa League, visto che giovedì prossimo i giallorossi sono impegnati in casa del Feyenoord per l'andata dei quarti di finale. Per entrambi i club punti importanti in palio.

Probabile formazione TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

Probabile formazione ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

Arbitro della sfida sarà Colombo, coadiuvato dagli assistenti di linea Passeri e Costanzo. Quarto arbitro Mariani, al Var ci saranno Mazzoleni e Abbattista.