Inter-Monza 0-1. I nerazzurri escono sconfitti dal derby lombardo

Passato il momento di gloria, dopo la strabiliante impresa compiuta a Lisbona contro il Benfica , l’Inter si è ripresentata in campionato in questo derby lombardo contro il Monza, avversario che è riuscito a fermare i nerazzurri sul pari nel match di andata.

Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato per un'Inter sempre più inceppata in Serie A , costretta a cadere davanti ai propri tifosi per mano di un Monza gagliardo e cinico.

La partita

Buona partenza dell’Inter che al 5’ sfiora il vantaggio. Cross di Barella, Lukaku di testa, il pallone è di poco fuori.

I nerazzurri continuano a spingere e costruiscono il gioco. Al 9’ gran botta da fuori area di Mkhitaryan ma il pallone finisce alto.

Un minuto più tardi ci prova Caldirola su cross di Darmian ma chiude in calcio d'angolo.

Al 19’ i padroni di casa hanno una nuova occasione di sbloccare il risultato. Gosens si avventa su un pallone in area e ci arriva in scivolata, la sfera esce di poco grazie a una deviazione che l'arbitro non vede. Niente corner per l'Inter.

Nuova occasione per i nerazzurri al 24’. Grande azione dell'Inter in area del Monza, Correa calcia bene ma Di Gregorio salva con un miracolo.

Alla mezz’ora gli ospiti provano a uscire dal guscio e al 33’ Caprari è fortunato in un rimpallo e per poco non riesce a trovare il tempo per calciare verso la porta. La squadra di Inzaghi riesce a chiudere.

Al 39' ancora il Monza e ancora Caprari che di gran carriera mette al centro, arriva la chiusura in corner della difesa nerazzurra.

Due minuti più tardi l’Inter ci prova con Barella dal limite, ma il suo tiro di destro viene deviato e finisce in calcio d'angolo.

Un solo minuto di recupero prima dell’intervallo ma le squadre stanno già pensando alla seconda metà gara. Al “Meazza” si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Alla ripresa la partita procede con ritmi molto bassi per i primi dieci minuti

Al 57' i brianzoli pericolosi. Cross di Ciurria, Onana esce in presa aerea e blocca.

Immediata la risposta nerazzurra. Lukaku di testa sul cross di Mkhitaryan, il portiere Di Gregorio è chiamato a un miracolo, contro tempo salva praticamente sulla linea.

Un minuto più tardi ancora l’attaccante nerazzurro. L'Inter recupera un pallone che arriva al belga e calcia da fuori area sfiorando la traversa.

Al 64' il Monza ad un passo dal gol in contropiede: Pessina serve Dany Mota che controlla e calcia a giro. Il pallone sfiora l'incrocio dei pali.

Dopo la girandola sostituzioni del 72’, al 78’ i brianzoli vanno in vantaggio. Caldirola svetta di testa sul corner e segna.

Andata in svantaggio l'Inter ora assedia l'area del Monza, ma Brozović commette fallo in attacco.

Nel finale i nerazzurri tentano il tutto per tutto per limitare i danni e cercare quantomeno il pareggio, ma neanche l'ultimo tentativo di Džeko in collaborazione con Lautaro trova fortuna.

Si chiude con una nuova sconfitta per l'Inter in campionato il derby lombardo di San Siro.