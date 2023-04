Alle 20.45 Atalanta-Roma, il quarto posto dei giallorossi non permette distrazioni

La Roma arriva a casa della Dea, euforica per la splendida e sofferta vittoria ottenuta in Europa League e la conquista della semifinale. Gli uomini di Mourinho sono chiamati a un tour de force per affrontare la scalata in classifica, dopo il reintegro dei punti alla Juve e l'aggancio del Milan grazie alla vittoria sul Lecce . Nota di colore, con la sfida di Bergamo, al Gewiss stadium, lo “Special One”, Josè Mourinho, raggiunge quota cento panchine con i giallorossi.

Nell’incontro di giovedì contro il Feyenoord, La Roma ha perso in un colpo solo sia Wijnaldum che Smalling, entrambi infortunati per una lesione al flessore della coscia sinistra. Il centrale difensivo inglese salterà, non soltanto la gara con l'Atalanta, ma sicuramente anche quelle con Milan, Monza e Inter.

Sfida importante questa contro gli orobici, anche in vista di un futuro piazzamento in Champions League. All’andata la Roma fu battuta all'Olimpico dai nerazzurri per 1-0 e questa di oggi ha anche il sapore di una di vincita.

Dall'altra parte, l'Atalanta cerca un riscatto dopo il ko subito in casa per mano del Bologna e il pareggio 1-1 contro la Fiorentina sul campo del “Franchi” e in classifica è a -5 dalla zona Conference 2024 grazie alla vittoria dell'Inter a casa dell'Empoli per 3-0 .

Intanto mister Gasperini ha convocato 21 giocatori per il match di stasera. Mario Pasalic ha recuperato il fastidio alla caviglia e sarà a disposizione. Per quanto riguardo le assenze: oltre a Lookman, causa problema con la distrazione al bicipite femorale della coscia destra, non ci saranno anche Ruggeri, Vorlicky, Hateboer e Okoli. Novità odierna per il giovane Leonardo Mendicino, centrocampista classe 2006, alla sua prima chiamata.