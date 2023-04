Alle 20.45 Juventus-Napoli e quella volontà reciproca di chiudere i conti

Il big match di questa sera è la sfida tra la nuova Juventus, terza in classifica, dopo la sospensione della penalizzazione di 15 punti, e il Napoli capolista già in predicato per lo scudetto. I bianconeri, reduci dalla qualificazione alle semifinali in Europa League , sono consapevoli di essere sotto l'occhio del ciclone e pronti riscattarsi in campionato dove non vincono da due turni. La squadra di Massimiliano Allegri, in Serie A, reduce dalla sconfitta con la Lazio e con il Sassuolo , vuole assolutamente riscattarsi anche in campionato per poter continuare la corsa in zona Europa. La Juve, oltre a Rabiot, spera nel risveglio di Vlahovic, ma il mister dovrà far ruotare tutto il gruppo, in vista dell'imminente Coppa Italia. Da sottolineare l'inciampo in cui è caduta la Lazio, perdendo contro il Torino, che rende il secondo posto in classifica ancora più fattibile.

Dopo la cocente eliminazione in Champions League per mano del Milan , il Napoli è in trasferta all’Allianz Stadium. Parola d'ordine: tornare al successo per chiudere il prima possibile la pratica scudetto. La squadra di Luciano Spalletti è capolista assoluta, con 14 punti di vantaggio sulla Lazio, al secondo posto, e a 16 punti dall'avversaria in campo, la Juve. Gli azzurri sembrano aver subìto una flessione, reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Verona , e devono assolutamente ritrovare la concentrazione ma, soprattutto, le motivazioni giuste per dare il massimo anche nelle ultime partite della stagione. I partenopei recuperano Kim e Anguissa, oltre al recupero di forma di Osimhen.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti;

Arbitro: Fabbri Assistenti: Pagliardini-Scarpa IV Ufficiale: Massimi VAR: Aureliano AVAR: Pezzuto.