Alle 18.00 Milan-Lecce: è testacoda tra squadre obbligate al successo

Dopo l'approdo alle semifinali di Champions League, il Milan è pronto ad affrontare la sfida casalinga di campionato contro il Lecce di Marco Baroni.

I rossoneri, retrocessi al quinto posto dopo la risalita della Juve a +15 punti, sono obbligati a vincere per continuare ad aspirare alla Champions, visto il pareggio dell'ultima gara con il Bologna. Stefano Pioli dovrebbe concedere pochi cambi rispetto ai titolari che hanno eliminato il Napoli dall'Europa. Sulla destra Kalulu prenderà il posto dello squalificato Calabria, mentre Thiaw è favorito su Kjaer per comporre la coppia di centrali insieme a Tomori. In mediana ci sarà ancora Krunic al fianco di Tonali, con Bennaacer trequartista e Brahim spostato a destra. In attacco straordinari per Giroud.

Dall'altra parte, i salentini devono assolutamente allontanare la scia negativa e ottenere dei risultati se vogliono continuare a sperare nella salvezza. Lo scontro con la Samp è finito in pareggio, ed oggi il Lecce vuole il riscatto puntando a contrastare i padroni di casa in tutti i modi, magari come all'andata quando finì 2-2. Tra le fila dei giallorossi nessun assente per squalifica o per infortunio. Il mister ha tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Pongracic, impegnato in un lavoro personalizzato.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni;

Arbitro: Chiffi Assistenti: Valeriani-Massara IV Ufficiale: Giua VAR: Marini AVAR: Muto.