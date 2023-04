Alle 15 Salernitana-Sassuolo, sfida tra stati d'animo molto diversi

All'Arechi la Salernitana ospita il Sassuolo per la 31esima giornata di Serie A.

Gli uomini di Paulo Sousa si presentano contro gli emiliani forti di una striscia di ben sette risultati utili consecutivi, tuttavia non possono definirsi tranquilli, infatti, i granata, che sette giorni fa hanno pareggiato in casa del Torino , in classifica sono - dopo la vittoria del Verona sul Bologna - ad appena 4 punti dagli stessi scaligeri e dallo Spezia.

Diversa la posizione degli ospiti: sono dodicesimi in classifica con 40 punti, frutto di undici vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte, trentotto reti realizzate e quarantatré incassate. Inoltre i neroverdi, reduci dalla bella vittoria in casa con la Juventus , sono a -11 dall'ultimo posto disponibile per l'Europa e, sebbene Dionisi ripeta scaramanticamente che il suo obiettivo è la salvezza, il bel campionato disputato fin qui dagli emiliani fa ingolosire i tifosi.

I precedenti tra le due squadre nel massimo campionato italiano sono solo tre e la squadra di Paulo Sousa, non ha mai trionfato: due vittorie degli emiliani e un pareggio. Un match che si preannuncia equilibrato ed entrambe le squadre hanno la chance di portare a casa i tre punti in palio.