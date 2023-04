Cremonese-Verona 1-1: Hellas in zona salvezza, i grigiorossi sprecano un'altra occasione

Cremonese e Verona pareggiano per 1-1 grazie alle reti di Okereke al nono minuto del primo tempo per i grigiorossi e di Verdi al 75esimo per i gialloblù. A spostare gli equilibri della partita l'espulsione di Quagliata al 62esimo per una gomitata a Dawidowicz. I veneti agganciano così lo Spezia, quart'ultimo a quota 27 punti e in zona salvezza. La Cremonese invece è a 20 punti, sette di distacco dalle due quart'ultime, quando mancano sei giornate alla fine del campionato. La partita All'ottavo minuto accelerata sulla fascia sinistra di Lazovic per il Verona, palla al centro e tentativo di Kallon che non centra la porta da pochi passi. Sul rovesciamento di fronte errore di Depaoli che lascia la palla a Okereke sull'esterno sinistro, l'attaccante salta lo stesso Depaoli, in fase di rientro, e Magnani e insacca alle spalle di Montipò con un rasoterra preciso: 1-0 per la Cremonese.

lapresse Okereke, autore della rete del vantaggio grigiorosso

Al 16esimo, dopo una carambola, Verdi si ritrova il pallone sul destro, ma Carnisecchi para in modo perfetto. Al 23esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tocco di Depaoli per il Verona e colpo di testa di Lazovic che finisce di poco alto. Tre minuti più tardi Castagnetti serve Ciofani, colpo di testa a botta sicura e grande parata di Montipò. Al 36esimo tiro a giro di Magnani da fuori area che sfiora la traversa della porta della Cremonese. Nel secondo tempo Verona in attacco, sponda di Djuric per Verdi che scarica su Kallon, palla al centro e deviazione di poco in corner. Al 60esimo Dawidowicz resta a terra dopo un contrasto con Quagliata. L'arbitro verifica al Var ed espelle il giocatore grigiorosso. Al 66esimo colpo di testa di Dawidowicz, deviazione incredibile di Carnesecchi e palla sulla traversa. Al 73esimo colpo di testa di Braaf, ma Carnesecchi non si fa sorprendere. Al 75esimo traversone al centro di Magnani e grande tiro di controbalzo di Verdi che si insacca nell'angolo alto: 1-1 e Verona in zona salvezza. All'86esimo Dessers semina la difesa gialloblù, colpo di testa ma Montipò c'è e salva il risultato.

Marco M. Mantovani/Getty Images L'abbraccio tra i giocatori del Verona

"La Cremonese nella difficoltà dopo le fatiche di giovedì in Coppa ha disputato una grande partita contro una squadra bene attrezzata. Quando si insiste e mi si chiede di parlare dell'operato dell'arbitro significa che la direzione non è passata inosservata, qualcosa non è andato per il verso giusto, ma possono sbagliare tutti. Altro non aggiungo. A fine gara ho dato un buffetto a tutti i ragazzi che meritano tutta la mia stima". Dopo la vittoria sfumata a un quarto d'ora dalla fine l'allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, cerca di prenderla sportivamente, ma è difficile accettare le occasioni buttate via. "Tre ripartenze sprecate per nostri errori nonostante l'inferiorità numerica. Non me la prendo con i giocatori e nemmeno con il giovane Felix che deve crescere. Quel ragazzo ha qualità e piano piano dovrà crescere, anche sul piano tecnico e quello tattico. Per me può migliorare e può diventare un ragazzo interessante, ma la serie A non ti aspetta".

ANSA/LUCA ZENNARO Davide Ballardini

"Era una gara difficile da affrontare, sul proprio campo la Cremonese ha fatto risultati importanti, chiaramente l'aspetto emotivo su gare del genere pesa parecchio. Mettendo insieme entrambe le cose è stata dura. Specialmente dopo un gol preso per infortunio". Il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, è visibilmente soddisfatto. "Da un certo punto di vista la squadra ha reagito bene perché non ha perso equilibrio e ha tenuto il campo bene contro una squadra in gamba. Siamo riusciti a rimettere in piedi la gara e nel finale la foga di fare il risultato ci ha fatto perdere equilibrio e siamo stati confusionari e dunque poco efficaci. Non era una partita semplice come magari poteva dire la classifica. Un punto che dobbiamo accettare sapendo che dobbiamo migliorare su tante cose". "Abbiamo cercato di allargare la manovra della Cremonese con inserimento di Braaf nella ripresa - sottolinea Zaffaroni -. Da quel punto di vista la mossa ha funzionato perché siamo scesi molto su quella fascia. Nonostante sia rimasta in dieci, la Cremonese ha giocato con palle lunghe e giocatori rapidi. Questo ci ha consigliato di non modificare troppo l'assetto tattico e quindi i cambi sono stati un po' conservativi".