Fiorentina-Sampdoria 5-0: i viola dilagano, la vittoria mancava da 3 match. Per la Samp è quasi B

Il piazzamento Conference dista 10 punti per i viola, ma sognare non è vietato. Di certo, ad alimentare l'obiettivo, c'è la dilagante vittoria odierna; un successo che mancava alla squadra di Italiano da tre giornate. Sicuramente per i toscani è un'ottima stagione essendo in pista su tre fronti, con la finale di Coppa Italia che ingolosisce e assicura - in caso di vittoria - lo sbarco in Europa League. Per la Sampdoria di Stankovic è davvero un campionato da dimenticare tra crisi societaria e assenza di risultati.

La partita. Al 12' Lammers vicino al gol. Passaggio di Gabbiadini che scarica sul compagno, tutto solo in area calcia alto. Quattro minuti più tardi gran botta di Leris appena dentro l'area di rigore; bella parata in due tempi di Cerofolini. Al 22' ancora Sampdoria: gran pallone lungo di Gunter, Lammers scatta e davanti al portiere riesce a toccarla. Ma è bravo l'estremo difensore viola ad uscire e a bloccare la sfera. Gli ospiti dimostrano personalità e continuano a creare grattacapi ai viola. Al 28' Augello in area mette al centro, Cerofolini devia, poi è Biraghi a spazzare via. Samp vicina al gol.

Al 35' si fa viva la Fiorentina: gran diagonale da fuori di Duncan, il pallone esce di poco. Appena un minuto dopo Castrovilli calcia al volo sugli sviluppi del corner, bella parata di Ravaglia che evita il gol bloccando il pallone. I padroni di casa sembrano cambiare passo e al 40' Nico Gonzales fa partire una fucilata. Il pallone va fuori di un metro, ma che conclusione dell'argentino. L'aumento della pressione da parte della squadra di Italiano si traduce nel gol che sblocca il risultato. Al 47' Castrovilli calcia al volo su corner messo in area da Biraghi, il pallone finisce sul palo interno e si infila in rete. Squadre negli spogliatoi con la Fiorentina in vantaggio.