Napoli-Salernitana 1-1: festa scudetto rimandata per gli azzurri. Dia gela il Maradona all'84'

L'urlo liberatorio viene strozzato dal gol di Dia nell'ultimo scampolo di contesa. Il Napoli non può festeggiare la matematica certezza della conquista dello Scudetto a causa del gran gol di Dia che regala un pareggio d'oro alla Salernitana. Bandiere e sciarpe azzurre devono tornare nel cassetto, almeno oggi. Il match. Nella prima frazione la squadra di Spalletti prova a mettere pressione sin dall'inizio alla Salernitana, che però si chiude nella propria metà campo e si difende con ordine. Al secondo minuto prima occasione per il Napoli. Cross di Lozano da destra, colpo di testa di Osimhen che termina sul fondo. Al 23' azzurri vicini al vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione, irrompe Osimhen di testa e Ochoa è molto reattivo nel mettere in corner. Ospiti tutti rintanati nella propria metà campo per tentare di arginare l'impeto partenopeo. Al 42' Anguissa conclude di prima intenzione da oltre 20 metri, Ochoa è ancora una volta pronto alla parata. Granata praticamente assenti in avanti. Duplice fischio del direttore di gara Marcenaro.

ansa Napoli v Salernitana - serie a

Nel secondo tempo, al 51', conclusione a giro di Kvaratskhelia dalla distanza, la mira non è precisa, ma non di molto. Cinque minuti dopo Zielinski tenta in rovesciata su una palla vagante, nessun pericolo per Ochoa. Al 62' l'urlo del Maradona con Olivera che rompe l'equilibrio; l'uruguaiano colpisce di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Raspadori e non lascia scampo al portiere ospite.

Ansa Serie A, Napoli-Salernitana: gol Olivera

Al 67' percussione inarrestabile di Elmas, che poi prova il diagonale da sinistra e per poco non fa centro. Al 76' si affaccia la Salernitana con un sinistro dalla distanza di Kastanos, Meret si allunga e blocca a terra. Due minuti dopo azione caparbia di Osimhen, il suo tiro viene respinto dall'estremo difensore granata. All'81' che occasione per Kvaratskhelia. Controllo perfetto, conclusione a giro, fuori davvero di un soffio. Ma all'84' il Maradona si ammutolisce con il pareggio della Salernitana: azione personale di Dia, che salta Kvarastkhelia e lascia partire un sinistro fulminante che non lascia scampo a Meret. E' 1-1 All'87' Ochoa dice ancora una volta no al fuoriclasse georgiano del Napoli. Il muro granata per ora tiene. Al 92' la Salernitana deve fare a meno del suo allenatore, rosso per Paulo Sousa. Negli ultimi istanti forcing dei padroni di casa alla ricerca della rete scudetto, ma nulla da fare. La festa è rinviata. Il Napoli si porta a quota 79 punti, la Salernitana a 34.

Getty Luciano Spalletti, conferenza 7/01/23

Spalletti: “Spiace per la festa rimandata, ma allunga la gioia" "E' chiaro che ai ragazzi dispiace moltissimo non aver dato questa felicità ai tifosi, abbiamo trovato una squadra con molti stimoli e che si chiude a riccio, poi c'è stata un pochino di ingenuità sul gol preso": questo il commento di Luciano Spalletti. “Vogliamo veder gioire la gente, noi rappresentiamo i loro sogni”, ha sottolineato il tecnico del Napoli. "Rimandiamo solo la festa e allunghiamo la gioia e i festeggiamenti. Sono convinto che quei due punti li faremo". "Credo che lo Scudetto farà piacere a tutti, tranne forse a quelli contro e che sono un po' cattivelli", ha sottolineato il tecnico di Certaldo. "Quando capitano le partite come oggi bisogna andare a giocare più palle dietro la loro difesa, ma l'abbiamo fatto solo nel secondo tempo. In questo momento non siamo brillanti e con squadre così chiuse facciamo difficoltà".

Francesco Pecoraro/Getty Images Paulo Sousa