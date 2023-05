Atalanta Spezia 3-2. Gli orobici faticano ma superano i liguri sempre più in crisi

L'Atalanta vince ma fatica contro uno Spezia non rassegnato alla retrocessione. Al Gewiss stadium finisce 3-2. Gli orobici scavalcano temporaneamente la Roma e le due milanesi e vanno al quarto posto in classifica. Le speranze di Semplici di strappare un pareggio si stampano sul montante colpito da Verde all'87' quasi all'incrocio su un batti e ribatti in scia al terzo angolo dei suoi, Liguri sempre più a rischio retrocessione

(Ansa) Atalanta - Spezia, Marten De Roon

La partita Entrano in campo Atalanta Spezia, partita importante per entrambe le squadre, orobici che cercano i tre punti per la Champions e Spezzini che si giocano il tutto per tutto per restare nella massima serie. L’atalanta inizia subito forte per imporre i suoi ritmi. Lo Spezia non rinuncia al gioco anche se nella fase difensiva tutta la squadra è sotto palla, ma i ragazzi di Semplici sono messi bene in campo escono veloci dalla fase difensiva e salgono molto bene. Al 3’ Pasalic allarga per Maehle, Bourabia concede il primo angolo della gara, niente di fatto. Nei primi 10 minuti del match non cambia il copione, orobici fanno possesso ma i toscani sono concentrati e giocano palla a terra. Sono tanti comunque gli errori tecnici da ambo le parti. Al 18’ Lo Spezia trova il vantaggio, incursione in avanti di Bastoni lasciato incredibilmente da solo, sfonda centralmente e smarca Gyasi che scavalca Musso con un tocco morbido. Atalanta 0 Spezia 1. L’Atalanta pare frastornata ma carica a testa bassa e non perde la calma. Lo Spezia tiene botta, sempre ordinati e con la squadra che occupa tutto il campo. Intorno alla mezz’ora si vive una fase convulsa del match, i bergamaschi credono al pareggio, spezzini rintanati nella loro metà campo, Atalanta vicinissima alla rete in più occasioni, il gol è nell’aria. Infatti, al 32’ l’atalanta trova il meritato pareggio, De Roon segna un gran gol al volo da fuori area, palla che arriva da calcio d’angolo su cross del solito Koopmeiners, respinge la difesa ospite e l ‘atalantino insacca un gran gol dai 20 metri, Dragowski la sfiora appena. Al 36’ gol annullato a Pasalic in netto fuorigioco, i bergamaschi non contestano, si resta sull’1 a 1. Comunque gli spezzini non demordono e riescono sempre a portare tanti uomini al limite dell’area dell’Atalanta ma subiscono due ammonizioni pesanti nel giro di due minuti tra il 38’ e il 40’, prendono il giallo prima Ampadu e poi l’assist man Bastoni. Dopo i tre minuti di recupero concessi dall’arbitro squadre negli spogliatoi.

(Ansa) Atalanta vs Spezia - Serie A, Emmanuel Gyasi

Al rientro dagli spogliatoi l’Atalanta parte subito forte. Guizzo di Zapata, che scappa ancora a Wisniewski, il quale lo "strattona" ancora una volta, ma non abbastanza secondo il direttore di gara per concedere un penalty. Al 48’ gli orobici trovano il vantaggio con Zappacosta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva la botta dal limite dell'area del difensore nerazzurro, che trafigge Drągowski. I padroni di casa continuano ad attaccare e al 50’ guadagnano un altro corner. I liguri sono alle corde. Tre minuti più tardi un altro corner per i padroni di casa che sembrano incontenibili. E sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva il terzo gol dell’Atalanta. Zapata colpisce di testa, la difesa ospite respinge, il pallone arriva sui piedi di Muriel che batte il portiere spezzino con il destro sul primo palo. Primo giro di sostituzioni per i liguri da parte di mister Semplici Al 59’ altra occasione per la Dea. Joakim Mæhle prende campo sulla sinistra, entra in area e serve Zappacosta sul secondo palo che schiaccia di testa. Drągowski ci mette una mano, il pallone sbatte sul palo e poi termina fuori. Sarà corner per i bergamaschi. Alla mezz’ora lo Spezia prova ad alzare il baricentro, l'Atalanta ha di conseguenza praterie da attaccare sulle transizioni positive. Al 64’ segna lo Spezia. Shomurodov recupera un pallone importante sulla sinistra e innesca al centro un pallone non facile, che Bourabia gira di controbalzo col mancino e trafigge Musso, Atalanta 3, Spezia 2. Al 64’ segna lo Spezia. Shomurodov recupera un pallone importante sulla sinistra e innesca al centro un pallone non facile, che Bourabia gira di controbalzo col mancino e trafigge Musso! Atalanta 3, Spezia 2. A 15 minuti dal termine il match è vivissimo e lo Spezia non si arrende. Al 66’ e al 67’ seconda giostra di sostituzioni. All’85’ fantastica giocata di Boga che salta due uomini e serve centralmente Zapata, il quale non colpisce bene col sinistro. Un minuto più tardi i liguri continuano ad attaccare: Verde mette un cross insidioso verso il centro, Djimsiti colpisce male e per poco non beffa Musso. Si riparte dal corner per gli ospiti. All’87’ sugli sviluppi del corner, il pallone arriva sulla destra e Verde, con il suo piede non preferito, indovina una traiettoria ad uscire che si stampa sul legno difeso da Musso. Spezia ad un passo dal pareggio. Gli ultimi minuti si consumano con l’arrembaggio dei liguri ma il risultato non cambia.

Spada/LaPresse Serie A, Atalanta-Spezia: gol Muriel

Gasperini "Gara rognosa, abbiamo sofferto in modo esagerato" "Mi aspettavo una gara rognosa, perché queste sono buone squadre, hanno organici validi anche se sono impelagati nella lotta per la salvezza. Abbiamo sofferto in modo esagerato per quella che era la partita, ci abbiamo messo del nostro per complicarla". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. "Ci complichiamo la partita prendendo dei gol. Abbiamo bisogno che tutti stiano molto bene, ci sono alcuni in condizione strepitosa, altri che dobbiamo recuperare in condizione e determinazione. Muriel? Devo dire che questa settimana mi è sembrato finalmente un po' più pimpante, rapido, con il tiro che gli parte nuovamente. Non avere le coppe sarà un fattore determinante? Noi ci contiamo, anche se per esperienza dico che quando arrivi a questo punto della stagione, le squadre in Coppa sono più forti. Quando esci invece la settimana è molto lunga, le partite sono molto allenanti. Mi aspetto che qualcuno possa perdere stasera? Sarei ipocrita a dire diversamente, lo spero. Ma sono convinto che vinceranno tutte, mentre domenica è una giornata molto più importante per tutti gli scontri diretti che ci sono". Ha concluso il mister degli orobici

Getty Images Gian Piero Gasperini

Semplici "Gran partita contro grande squadra" "Dispiace per il risultato, non è da tutti fare una partita del genere contro una grande squadra. Abbiamo sofferto sulle palle inattive, c'è stato un grande gol da parte loro, le situazioni mezze e mezze non ci stanno girando". Lo ha dichiarato l'allenatore dello Spezia Leonardo dopo il ko per 3-2 contro l'Atalanta. "Da cosa ripartiremo? Dalla prestazione, nonostante la forza, le qualità dell'Atalanta, solo una volta con Zappacosta abbiamo rischiato su azione. Noi dovevamo stare più attenti nelle respinte al limite dell'area. Non era facile quando siamo andati sotto per 3-1, ma ci hanno creduto fino alla fine, con la traversa di Verde ma anche la conclusione di Shomurodov che potevamo sfruttare meglio. Nelle ultime partite escono sempre risultati particolari, spero che possano essere positivi anche per noi". Ha concluso il tecnico dei liguri.