Alle 21 Verona-Inter: sfida da coltello tra i denti per scaligeri e nerazzurri

E' un match, quello tra Verona e Inter, in cui in pochi scommetterebbero sul pareggio. Perché gialloblù e nerazzurri hanno motivazioni più che solide per cercare di portare a casa il bottino pieno ad ogni costo. Gli scaligeri di Zaffaroni, reduci dal pari esterno a Cremona , hanno agganciato lo Spezia a 27 punti e mirano a ridurre il divario dal Lecce per alimentare le speranze di permanenza in Serie A. Un recupero che si deve anche alla striscia positiva lunga 4 sfide, con due vittorie (sul Sassuolo e sul Bologna) e altrettanti pareggi (vale doppio lo stop imposto al Napoli).

Sul fronte opposto l'Inter, che viene dal successo interno sulla Lazio , e precedentemente dalla vittoria contro l'Empoli in Toscana, vuole consolidare il quarto posto cercando di guadagnare terreno su Milan e Roma. Ora tutte e tre le compagini sono a quota 57 punti e, ad appena 2 di distacco, c'è l'Atalanta pronta ad approfittare di eventuali battute d'arresto. Nerazzurri, quindi, a caccia di punti pesanti per la corsa Champions, nonostante la sfida arrivi dopo il big match con i biancocelesti e prima di un altro scontro diretto importante come quello contro la Roma di sabato all'Olimpico.