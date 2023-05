In campo Monza-Roma: i giallorossi cercano i tre punti per agguantare l'Europa che conta

Non si ferma più il Monza agli ordini di mister Palladino. Non perde dal 2 aprile, quando la Lazio si affermò in Lombardia, ed è reduce da un pareggio e ben tre vittorie consecutive (la prima, il colpaccio contro l'Inter a san Siro; l'ultima contro lo Spezia in piena zona retrocessione). I brianzoli ci hanno preso gusto e tenteranno di fare punti anche contro la Roma di José Mourinho.

I giallorossi, dal canto loro, venderanno cara la pelle puntando a incassare il bottino pieno per essere - alla 38a giornata - tra le tre squadre alle spalle del Napoli schiacciasassi. Per tornare in Champions League e provare a recitare un ruolo di primo piano anche in Europa. La squadra guidata dallo Special One è reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta a Bergamo e dal pareggio interno contro il Milan.