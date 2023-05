Alle 18 Salernitana-Fiorentina, segui la cronaca testuale

La Fiorentina dopo la “manita” rifilata alla Samp, e in attesa del match in Conference mercoledì 11 maggio contro il Basilea, oggi deve affrontare in trasferta la Salernitana. I viola stanno affrontando nel migliore dei modi il tour de force che li vedrà protagonisti anche della finale di Coppa Italia contro l'Inter prevista per il 24 maggio. E il mister Vincenzo Italiano lo sa molto bene, visto che nell'ultima partita ha effettuato un pesante turnover.

Così il tecnico, in vista dei prossimi impegni: "Coppa Italia e Conference? Ci crediamo".

Dall'altra parte, troviamo la Salernitana che arriva dal pareggio con il Napoli conquistato al Maradona. Un match incredibile che ha rovinato la festa scudetto già nell'aria per i tifosi napoletani, ma anche un risultato storico per la squadra di Paulo Sousa che, grazie al nono risultato utile consecutivo, è ad un passo dalla salvezza.