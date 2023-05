Alle 18 Sampdoria-Torino, segui la cronaca testuale

La Samp affronta in casa il Torino, con un ultimo guizzo d'orgoglio a sei giornate dalla fine del campionato. La “cinquina” subìta per mano della Fiorentina, ha demoralizzato gli uomini di Dejan Stanković, sempre ultimi in classifica a 17 punti. Il mister, dopo la pesante sconfitta: “Se guardiamo la classifica, dopo una sconfitta così tosta, ci danno tutti per falliti. Il fallimento è non combattere. Una prestazione come questa non è accettabile. Il futuro? Da questo punto di vista non posso fare piani a lungo termine perché non si possono fare piani di quello che succederà domani. Parlerò con società e calciatori per fare un chiarimento perché mi preoccupa lo stato mentale della squadra".

I granata, invece, posizionati al 12° in classifica con 42 punti, possono permettersi un confronto, forse, più facile sulla carta, nonostante la sconfitta contro l'Atalanta. Ivan Juric, tecnico del Torino: “Il mio desiderio è riuscire a fare passi in avanti, cerchiamo sempre di dare il massimo”.