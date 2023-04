Empoli-Lecce 1-0. Ai toscani lo scontro diretto per la salvezza

Al Castellani l'Empoli si impone di misura sui salentini in uno degli scontri diretti per la salvezza che si succederanno da qui alla fine del campionato. I toscani interrompono la serie negativa e salgono a 31, il Lecce perde per la quinta volta consecutiva ed è fermo a +8 dal Verona terz'ultima in classifica. Nella partita di andata, giocata al Via del Mare, era arrivato il pareggio per 1-1. Sia i toscani che i salentini venivano da ben quattro sconfitte consecutive e in classifica avevano solo un punto di differenza.

Getty Empoli vs Lecce - gol Francesco Caputo

La partita Le due squadre conoscono bene la posta in gioco, chi perde rischia di essere risucchiata in zona retrocessione: sono molto attente a non scoprirsi. L’Empoli crea di più azioni verso la porta dei salentini ma non riesce a finalizzare, la difesa del Lecce è ben posizionata in campo. All’8’ Strefezza per il Lecce prova un tiro dalla lunga distanza. La conclusione termina altissima dalla porta di Perisan. L’Empoli risponde con Caputo al quarto d’ora con il sinistro dal limite dell'area: tiro debole, bloccato da Falcone. Prevale l'equilibrio in avvio di partita. Nessun lampo da parte delle due squadre, con il gioco si svolge prevalentemente a centrocampo. Passa la mezz’ora e al 32’ c’è un’azione insistita dell'Empoli, con un tiro di Baldanzi ribattuto dalla difesa ospite, e successiva conclusione di Akpa Akpro che termina altissima. Un minuto più tardi ancora i toscani pericolosi: destro al volo di Baldanzi dalla distanza, il portiere giallorosso Falcone controlla in due tempi. Al 41’ la prima vera occasione della partita. Da una presa non sicura di Perisan, parte un contropiede dell'Empoli che arriva al tiro con Caputo, il quale lascia partire un ottimo mancino. Falcone si supera e mette in corner. Le squadre vanno al riposo a reti inviolate. Alla ripresa il copione non cambia con i padroni di casa più attivi e i salentini pericolosi nel gioco di rimessa. Al 57’ Doppio dribbling di Baldanzi, che si accentra e prova un diagonale, schiacciando un po' il pallone: Falcone si distende bene. Tre minuti più tardi incursione di Parisi palla al piede, che viene abbattuto da Hjulmand in area di rigore. Il direttore di gara non ha dubbi per il penalty. Al 62’ Empoli passa in vantaggio con la trasformazione del rigore da parte di Caputo. Botta centrale del centrocampista dal dischetto che spiazza il portiere. Il Lecce prova a reagire ed evitare la quinta sconfitta consecutiva ma l’azione è scomposta Serie di falli, ammonizioni e sostituzioni in campo. Il tempo scorre e il risultato rimane 1-0 per i padroni di casa.

GettyImages Paolo Zanetti durante la partita Empoli - Lecce

Zanetti: “Vittoria importante per nostro percorso” “La vittoria è importante per il nostro percorso, non possiamo pensare di farlo senza difficoltà, con un percorso netto”, così il tecnico dell'Empoli nel dopo partita. "La bravura è vincere le partite che dobbiamo vincere, cioè gli scontri diretti. Ritardo per il problema agli spogliatoi? Ho abituato la mia squadra a non prendersi nessun tipo di alibi, giocare un'ora dopo non è certo un problema, se lo è c'è qualche difficoltà. Hanno fatto una grande prestazione al di là della variabile È la partita che dovevamo fare. Senza foga ma portandola progressivamente dalla parte nostra. Non volevamo speculare su un punto d'oro, gestendo il pareggio, ma il secondo tempo da parte nostra è stato straripante”, ha concluso Zanetti.

GettyImages Marco Baroni durante la partita Empoli - Lecce