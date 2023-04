Sassuolo-Torino 1-1. Un pareggio che lascia inalterata la sfida per avvicinare la zona Conference

Getty Sassuolo vs Torino - Gol di Antonio Sanabria

La partita Palleggia bene il Sassuolo nei primi minuti d’incontro mentre il Torino rincorre il portatore di palla senza risultati. Partita dai ritmi molto alti, pressing gestito bene dalle squadre in campo ma nessuna delle due riesce ad andare al tiro. I granata, nei primi venti minuti di gioco cercano di colpire i grigioverdi con veloci verticalizzazioni. Gli emiliani vogliono sfruttare il palleggio. Alla mezz’ora il Sassuolo chiude il Torino nella sua metà campo ma senza trovare spazi per andare al tiro. Al 33’ c’è un ottimo inserimento di Radonjic in area emiliana. Controllo perfetto e destro forte che si stampa sulla traversa. Quattro minuti più tardi il vantaggio del Sassuolo. Conclusione perfetta su cui si stende Vanja Milinković-Savić, ma Pinamonti si fa trovare pronto per depositare la palla in rete per il momentaneo vantaggio emiliano. Il Torino cerca di aumentare l'aggressività in mezzo al campo nei minuti finali del primo tempo ma al 43’ è ancora il Sassuolo con Henrique che sfiora il raddoppio. La difesa del Torino è pronta e si salva. Al rientro dagli spogliatoi il Torino ha in campo un atteggiamento decisamente diverso rispetto alla prima frazione. Tuttavia, alla formazione di Ivan Jurić sembrano mancare le idee negli ultimi metri, e il Sassuolo gestisce bene. Trascorsi i primi dieci minuti del secondo tempo il Sassuolo alza il ritmo di gara e si fa più offensivo. I grigioverdi al 57’ hanno una palla perfetta in profondità per Laurienté che di prima intenzione batte l’estremo difensore granata. Ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo il controllo del Var. Il Sassuolo non è demoralizzato dopo la rete annullata e torna nuovamente ad attaccare. Ma quando sembrava che gli emiliani potessero portare a casa i tre punti per la scarsa vena in attacco del Torino, ecco che al 66’ arriva la rete del pareggio granata. Cross perfetto di Lazaro, Sanabria è bravo nella torsione di tuffo e batte Consigli che resta immobile. La partita si accende e al 69’ Radonjic trova la rete del sorpasso ma l’arbitro annulla per un fuorigioco millimetrico. Girandola di sostituzioni e di falli con relative ammonizioni, giallo anche per Ivan Jurić. Dopo 6' di recupero la gara finisce 1-1.

GettyImages Andrea Pinamonti