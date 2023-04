Alle 14.30 Fiorentina-Spezia: i viola in splendida forma contro i liguri in corsa salvezza

Alle 14.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena Fiorentina-Spezia. All'andata, il 30 ottobre scorso, era finita 1-2 per i viola. Su cinque partite in serie A, quattro sono state vinte dai toscani e una è finita in parità.

Qui Fiorentina

La Fiorentina viene dalla vittoria per 0-2 contro la Cremonese nella gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. In Conference League ha superato il Sivasspor agli ottavi di finale battendolo rispettivamente 1-0 all'andata e 1-4 al ritorno. In serie A ha vinto cinque gare consecutive: 0-1 contro l'Inter, 1-0 con il Lecce, 0-2 a Cremona, 2-1 contro il Milan e 0-3 a Verona. L'unica squadra a riuscire a segnare nelle ultime cinque giornate contro i toscani è stato il Milan, non a caso la stessa formazione che ha superato il Napoli 0-4 al Maradona. Non occorre aggiungere altro per dire che la squadra di Vincenzo Italiano sta attraversando un'ottima fase. Ottava in classifica a 40 punti a parimerito con il Bologna, la Fiorentina nelle ultime partite è riuscita a riscattarsi da una crisi che alla 23esima giornata, solo sei giornate fa, l'aveva portata a essere 14esima a soli otto punti dalla zona retrocessione. I viola dovranno affrontare la sfida contro lo Spezia senza il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, squalificato per un turno.

Qui Spezia

Lo Spezia nelle ultime quattro partite ha vinto una sola gara, proprio la più difficile, quella contro l'Inter (2-1). Si è invece fatto battere dal Sassuolo (1-0) e ha pareggiato con la Salernitana per 1-1 e nella sfida-salvezza contro il Verona 0-0. In classifica è quart'ultima a 25 punti, sei in più del Verona, terz'ultimo. Lo Spezia si presenta a Firenze senza neanche uno squalificato ma con otto giocatori in infermeria. A Moutinho, fuori fino alla fine del campionato, si aggiungono Sala e Kovalenko con l'influenza, Beck per una microfrattura, Caldara con una contusione, Agudelo per un problema a un tendine, Zovko e Holm per complicazioni muscolari. Ma l'allenatore Leonardo Semplici, nato a Firenze e tifoso viola, ritrova Nzola dopo la squalifica e potrebbe mettere in campo un tridente offensivo con Maldini e Shomurodov.