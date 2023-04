Alle 20.45 Lazio-Juventus. Allegri: "Scontro diretto per il 2° posto"

I biancocelesti, di contro, dopo la vittoria contro il Monza , vogliono proseguire la striscia positiva e trovano una Juventus reduce dal pareggio (1-1) nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter all'Allianz Stadium e che cercherà una vittoria, per affrontare ancor più carichi l'andata dei quarti di finale di Europa League a Torino contro i portoghesi dello Sporting CP. Da sottolineare che i biancocelesti non subiscono gol da due mesi.

La Juve torna in campo dopo il caos e il pareggio beffa con l’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia allo Stadium e sulla panchina avversaria trova Maurizio Sarri, un ex che è stato l'ultimo allenatore a vincere uno scudetto coi bianconeri e che vorrà continuare nella sua striscia di risultati positivi per cercare di portare la Lazio nella prossima Champions League.

Una sfida di cartello chiude la 29ª giornata di Serie A . La Lazio seconda in classifica a 55 punti ospita la Juventus allo stadio Olimpico in una partita che metterà di fronte la prima difesa del campionato (i biancocelesti che hanno subito solo 19 gol) contro la terza (coi bianconeri che ne hanno incassati soltanto 22).

Allegri: “Partita complicata"

"La Lazio sta facendo un grandissimo campionato, è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato all'inizio, quando si contraddistingueva per le sue grandi difese. Per noi sarà una partita complicata". Così il tecnico bianconero nel pre-partita.

E sui fatti accaduti al termine dell'incontro di Coppa Italia: "Quello che è successo in campo, sono cose brutte da non vedere mai, sia per chi giocava che per chi è venuto da fuori. Siamo degli esempi. Nel giro di 24 ore la Juventus ha preso chi si è reso protagonista dei cori razzisti, perché qui si combatte ogni tipo di discriminazione. Ora bisogna pensare al campionato, poi prepareremo il ritorno", ha concluso Massimiliano Allegri.