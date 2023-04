Alle 19 Lecce e Napoli, in cerca di rivincita, affilano le lame per una sfida frizzante

Alle 19 allo stadio Via del Mare il Napoli va a caccia di rivincita dopo lo 0-4 che gli ha inflitto il Milan domenica scorsa. All'andata la sfida contro il Lecce era finita 1-1. Su 23 partite tra le due squadre in serie A si sono registrate dieci vittorie dei partenopei, cinque dei salentini e otto pareggi.

Qui Lecce

La squadra di Marco Baroni viene da cinque sconfitte consecutive in cui non ha segnato neanche una rete, rispettivamente per opera di Empoli, Fiorentina, Torino, Inter e Sassuolo. La sua ultima vittoria è stata quella del 19 febbraio per 1-2 contro l'Atalanta. In classifica il Lecce è scivolato dall'11esima posizione della 17esima giornata alla 16esima (e quint'ultima) attuale. Gli otto punti di vantaggio sul Verona rappresentano una relativa sicurezza ma non una garanzia assoluta, soprattutto in vista della sfida casalinga contro la capolista assetata di riscatto. Anche se con le squadre più forti quest'anno i giallorossi hanno sempre tirato fuori gli artigli, vincendo con Lazio e Atalanta, pareggiando con la Roma e lo stesso Napoli all'andata, perdendo di misura contro Inter e Juventus. In vista della partita contro gli azzurri allo stadio Via del Mare si va verso il tutto esaurito. Blin, squalificato, resterà in tribuna, mentre dovrebbe ritornare disponibile Maleh. Anche Umtiti potrebbe essere schierato in difesa al posto di Tuia.

Qui Napoli

Dopo lo 0-1 in casa contro la Lazio del 3 marzo, per il Napoli è arrivato lo 0-4 contro il Milan del 2 aprile. Piccoli incidenti di percorso se si guarda alla classifica, dove i partenopei hanno 16 punti di distacco dalla seconda, la Lazio appunto, e 20 dalla seconda, guarda caso il Milan. Senza contare le recenti vittorie 0-4 contro il Torino e 2-0 con l'Atalanta, oltre agli ottavi di Champions superati contro l'Eintracht (0-2 all'andata e 3-0 al ritorno). Contro il Lecce però mancheranno sia Osimhen sia Olivera, la cui assenza si era fatta sentire parecchio contro il Milan. Il nigeriano, che ha ricevuto la nuova mascherina con la scritta "VO9", si sta ancora riprendendo dopo la lesione all'adduttore e ha fatto esercizi in palestra. Allenamento personalizzato anche per l'uruguayano. A sostituire Osimhen potrebbero essere Raspadori o Simeone, dopo che quest'ultimo era rimasto fuori per un mese e mezzo per un problema fisico. In difesa dovrebbe essere confermato Mario Rui, mentre a centrocampo Anguissa e Zielinski potrebbero essere sostituiti da Ndombele ed Elmas.