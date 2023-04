Alle 17 Salernitana-Inter: i nerazzurri costretti a dare il massimo contro l'ex Sousa

Alle 17 di oggi, 7 aprile, allo stadio Arechi di Salerno va in scena Salernitana-Inter. All'andata era finita 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi. In tutto cinque gli scontri diretti tra le due squadre giocati in serie A, di cui quattro vinti dai nerazzurri e uno solo dai granata, che l'11 aprile 1999 prevalsero in casa per 2-0. Memorabile il duplice cappotto per l'Inter, 0-5 all'andata e 5-0 al ritorno, nella scorsa stagione.

Qui Salernitana

La squadra di Paulo Sousa viene dalla bellezza di quattro pareggi consecutivi in campionato: 1-1 a La Spezia, 2-2 contro il Bologna, 1-1 a San Siro con il Milan e 0-0 a Genova con la Sampdoria. In classifica è 15esima a 28 punti, nove in più del Verona al terz'ultimo posto, a dieci giornate dalla fine. La strada verso la certezza matematica della salvezza è ancora lunga, ma ogni punto guadagnato è un gradino in più nella scalata della formazione campana. Per Sousa, che nell'Inter ha giocato 40 partite da centrocampista tra il gennaio 1998 e il gennaio 2000, quella contro i nerazzurri è una sfida che assume un sapore speciale. Approdato a Milano dal Borussia Dortmund grazie a un ingaggio da 13,2 miliardi di lire, saltò diverse gare con l'Inter a causa di una serie di infortuni e non segnò neanche un gol.

Qui Inter

Martedì l'Inter ha pareggiato 1-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi di recente ha superato gli ottavi di Champions League grazie alla vittoria per 1-0 e al pareggio per 0-0 contro il Porto. In serie A però i nerazzurri hanno perso le ultime due partite, entrambe disputate in casa, per 0-1 contro la Fiorentina e sempre per 0-1 contro la stessa Juve. In classifica sono quarti a 50 punti a pari merito con la Roma. Sei le squadre che si disputano la qualificazione in Champions League, con un distacco di 11 punti: oltre a nerazzurri e giallorossi ci sono Lazio, Milan, Atalanta e Juventus. Se non vuole perdere il treno per la principale delle coppe europee, l'Inter deve giocare la sfida all'Arechi dando il massimo.