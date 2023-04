Alle 12.30 Udinese-Monza: sfida a metà classifica con un occhio alle coppe europee

Alle 12.30, Udinese e Monza si affrontano al Dacia Arena Stadium per la partita valida per la 29esima giornata di campionato. In serie A le due squadre si sono affrontate solo una volta, il 26 agosto scorso, con una vittoria per 1-2 dei friulani. Mentre in Coppa Italia il 19 ottobre i biancorossi hanno superato i bianconeri per 2-3. Dieci invece le gare dirette in serie B, con un bilancio di perfetta parità: quattro pareggi e tre vittorie per parte.

Qui Udinese

L'Udinese, che affronta la sfida contro il Monza senza il centrocampista argentino Roberto Pereyra, squalificato per un turno, viene da una sconfitta, 3-0 a Bologna, due vittorie, 3-1 contro il Milan e 0-1 a Empoli, e un pareggio, 0-0 con l'Atalanta. I friulani, undicesimi a 38 punti, sono ancora in corsa per le coppe europee: la Juventus, settima, ha solo sei punti in più e l'Atalanta, sesta, dieci in più. Proprio contro la Vecchia Signora, la squadra di Andrea Sottil disputerà l'ultima giornata il 4 giugno prossimo. Se il distacco tra le due formazioni dovesse assottigliarsi (ma è ancora presto per dirlo), potrebbe trasformarsi in un vero e proprio spareggio per l'Europa.

Qui Monza

Il Monza viene da una sconfitta, 0-2 contro la Lazio, due pareggi, entrambi per 1-1 contro Cremonese e Verona, e una vittoria, 2-1 con l'Empoli. In classifica i biancorossi sono 13esimi a 34 punti, dieci in meno della Juventus al settimo posto e 15 in più del Verona, al terz'ultimo. I brianzoli scendono in campo senza l'attaccante Gianluca Caprari, squalificato per un turno. In campo dovrebbe esserci invece Michele Di Gregorio, il portiere che domenica scorsa ha festeggiato le 100 partite ufficiali giocate con la maglia dei Bagai. L'estremo difensore nei giorni scorsi è stato premiato dall'amministratore delegato, Adriano Galliani, al centro sportivo Luigi Berlusconi-Monzello. Un traguardo raggiunto 915 giorni dopo il suo esordio in Monza-Triestina di Coppa Italia del 29 settembre 2020, quando la squadra era stata da poco promossa in serie B.