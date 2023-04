Cremonese-Empoli 1-0, tre punti preziosissimi per i grigiorossi

La Cremonese ci crede ancora. Seconda vittoria di fila per i padroni di casa, che in casa batte l'Empoli per 1-0, riconquistando sicurezza ma, soprattutto, la speranza nella salvezza. Decide tutto il gol di Dessers, a inizio partita, che permette ai grigiorossi di salire a quota 19 in classifica, a -7 dallo Spezia, quart'ultimo. Occasione persa per gli azzurri che restano fermi al 14° posto con 32 punti.

Inizio primo tempo e i padroni di casa partono subito aggressivi. E’ per loro il primo gol, ad appena 4’ dall’inizio partita, con Dessers che con gran tiro di sinistro buca la porta e Carnesecchi non può fare niente, grazie anche al passaggio perfetto di Sernicola. Adesso l’Empoli deve spingere di più. Nei minuti seguenti, le due squadre continuano ad affrontarsi, qualche mischia in area, ma gli azzurri non riescono a concretizzare grandi occasioni. Al 27' i grigiorossi riprovano a sorprendere gli avversari, troppo sbilanciati in avanti, con Sernicola che tenta due volte il tiro dal limite ma, in entrambe le occasioni, viene bloccato. Al 29' Galdames prova a concludere di destro senza risultato. Empoli di nuovo salvo. I toscani provano di nuovo a spingere e ora è il turno dei padroni di casa di difendersi. Passa il tempo, e sembra che la Cremo sia in attesa di sentire il duplice fischio dell’arbitro per poter tornare negli spogliatoi con il gol di vantaggio. Al 40’ cambio per l'Empoli, Koni De Winter è costretto ad uscire a seguito di uno sconto con Tsadjou. Al 42’ ci prova Baldanzi, al limite dell’area con un sinistro che viene prontamente bloccato da Carnesecchi. E arriviamo a 45’+2’ di recupero. Finisce il primo tempo, a favore della Cremonese, che riesce a gestire bene la partita e il vantaggio. Gli avversari pericolosi solo in un paio di occasioni con la conclusione di Piccoli, di poco alta, e il diagonale di Caputo prontamente respinto da Carnesecchi.

Nella seconda frazione Cremonese sempre in avanti e vicina al raddoppio al 56'. Dessers parte in velocità e serve a Tsadjout. Azione annullata per per off side del belga. Nuova occasione al 59' per i grigiorossi, Tsadjout scarica su Sernicola che si affida al diagonale di destro ma la palla sfiora il secondo palo. Al 64' l'Empoli riprova ad attaccare, in cerca del pareggio, cercando di farsi spazio tra la difesa dei grigiorossi. Finalmente una grande azione degli azzurri al 66' con Parisi che parte sulla corsia di sinistra senza trovare una soluzione concreta e con Vasquez che allontana il pericolo. Si arriva a 90'+6' minuti di recupero. Sei minuti lunghissimi per entrambe le squadre.