Fiorentina-Atalanta 1-1: Dea in vantaggio con Maehle, Cabral pareggia i conti su rigore

Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Atalanta, al termine di una gara giocata su livelli molto alti per tutti e 90 i minuti di gioco. Nel primo tempo sono soprattutto i viola a rendersi pericolosi, con una serie di tiri da fuori area che non si trasformano in gol per un soffio. Ma è paradossalmente la Dea, al 37esimo, a passare in vantaggio grazie a una bella azione di Maehle. I padroni di casa iniziano ad avvertire l'affanno di una partita che avevano inizialmente dominato, ma un fallo di mano di Toloi regala il rigore ai viola e al 56esimo Arthur Cabral lo trasforma. L'Atalanta resta così sesta a 49 punti, quattro in meno del Milan e della zona Champions. La Fiorentina, nona a 42 punti, è a sole due lunghezze da Juventus e Bologna al settimo posto.

La partita

Il primo brivido arriva dopo appena due minuti di gioco. Calcio di punizione per la Fiorentina, batte Rolando Mandragora, colpo di testa di Lucas Martínez e pallone che sfiora il palo. Al decimo minuto Højlund per l'Atalanta si accentra nell'area di rigore della Fiorentina, mette in mezzo per Zapata che però è preso in controtempo e non riesce a coordinarsi per tirare. Sul cambio di fronte per la Fiorentina Barak calcia un gran rasoterra dal limite dell'area di rigore, Sportiello si butta e riesce a parare. Al 16esimo sempre per la Fiorentina Arthur Cabral si gira a sorpresa e fa partire un gran tiro da fuori area, Sportiello ci arriva in extremis e devia in angolo. Tre minuti dopo è Gonzàles a sparare una palla tagliente da fuori area: la traiettoria, irraggiungibile per l'estremo difensore, sfiora l'incrocio dei pali. Al 24esimo angolo per la Fiorentina, Cabral colpisce di testa, serie di rimpalli, l'ultimo a toccare è Gonzàles sempre di testa e Sportiello riesce a salvare mettendo in corner. Un minuto più tardi è di nuovo Gonzàles a calciare in rete da fuori, ma stavolta Sportiello para senza problemi. Al 37esimo Ederson per l'Atalanta riesce a strappare un pallone alla difesa avversaria, si inserisce Maehle che vince il contrasto con un primo difensore viola, ne dribbla un secondo, entra in area e calcia in rete: 0-1 per la Dea.