Spezia-Lazio 0-3, per i liguri rischio retrocessione

La squadra di Semplici, consapevole di poter dire la sua contro rivali di un certo livello, come il pareggio in casa della Fiorentina , ha giocato senza paura e il vantaggio biancoceleste al 35' su rigore ha sapore di beffa per i liguri che fino a quel momento avevano avuto le migliori occasioni di segnare.

La partita

Al “Picco” lo Spezia parte ben senza alcun timore reverenziale e al 2’ si rende subito pericoloso: Ekdal per Bourabia colpisce di prima intenzione ma trova la risposta di Provedel sulla traversa.

La squadra di Semplici continua a non lasciare spazio agli uomini di Sarri che provano a reagire ma la difesa dei padroni di casa è attenta.

Continua per tutti primi dieci minuti il buon momento dei liguri che perseverano grande coraggio e aggressività.

Al 12’ seconda, clamorosa, occasione per lo Spezia di andare in vantaggio: Nzola ha tutto lo specchio della porta ma, davanti a Provedel, di testa manda di poco alto.

Gioco che si svolge per i tre quarti del tempo nella metà campo degli ospiti ma al 20’ i biancocelesti hanno la prima occasione della partita. Immobile, in campo fin dal primo minuto, parte in profondità e prova ad anticipare Dragowski che in uscita si getta sul pallone e sulle gambe dell’attaccante laziale. I capitolini protestano e reclamano il rigore, che l’arbitro non concede.

A poco meno della mezz’ora la squadra di Sarri prova a prendere l’iniziativa di gioco ma i liguri continuano a pressare alto e non lasciano spazio agli uomini di Sarri.

La partita si infiamma, i biancocelesti si fanno più attivi e al 33’ Felipe Anderson scappa alla difesa dello Spezia, Ampadu, in ritardo, lo atterra in area. Per l’arbitro Irati è rigore, penalty confermato anche dal Var.

Immobile si presenta sul dischetto e al 35’ trasforma spiazzando il portiere ligure.

Lo Spezia, beffato rispetto alle occasioni da gol avute nel corso della partita, torna a farsi avanti ma nonostante le buone intenzioni e l’agonismo, il risultato non cambia negli ultimi minuti del primo tempo.

Anzi, nei cinque minuti di recupero concessi da Irati, è la Lazio ad avere ben tre occasioni di raddoppio. La prima con Immobile che a porta vuota non riesce a colpire il pallone fornitogli da Luis Alberto grazie a una leggerezza di Ampadu. Poi ancora Luis Alberto che manda la palla di poco al lato della porta difesa da Dragowski. Infine, di nuovo Immobile vicino al secondo sigillo: colpo di testa che termina fuori di poco.

Le squadre tornano in campo e la Lazio è molto più intraprendente, offensiva e pericolosa da quando è passata in vantaggio.

Al 54’ i biancocelesti trovano il raddoppio: azione in velocità della Lazio, poi scambio corto in area con Zaccagni che serve Felipe Anderson, il centrocampista brasiliano, molto fortunato su un rimpallo, batte in uscita Dragowski.

Cinque minuti dopo aver subito il raddoppio lo Spezia nuovamente pericoloso. Ekdal si libera per la conclusione: Provedel va giù veloce e salva la propria porta.

Prima girandola di sostituzioni per i liguri al 62’.

Al 78’ i biancocelesti hanno l’occasione di segnare ancora: Drgowski tiene a galla lo Spezia grazie a una strepitosa parata sul tiro da fermo di Felipe Anderson.

Al 90' Strappo di Marcos Antonio che porta a compimento un grande contropiede: tris e partita definitivamente chiusa.