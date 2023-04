Alle 12.30 Empoli-Inter, segui la cronaca testuale

L'Inter torna in campo, in campionato, dopo l'ottima qualificazione alla semifinale di Champions League ottenuta contro il Benfica, dove se la vedrà nel derby tutto italiano contro il Milan. I nerazzurri, dopo la sconfitta di domenica al Meazza contro il Monza (0-1), sono a secco di vittorie da almeno cinque partite, fermi al sesto posto posto in serie A, a seguito della risalita della Juventus con +15 punti, e fuori dalla zona Champions per la prossima stagione. Hanno bisogno di vincere anche in campionato e non solo nelle competizioni europee.

Anche i padroni di casa, al 14esimo posto, hanno già vinto all’andata e sono a caccia degli ultimissimi punti salvezza. Quasi tutto esaurito al “Castellani”. Saranno quasi 13.000 i presenti sugli spalti. L'Empoli arriva dalla sconfitta con la Cremonese; per questo match, e per oltre un mese, il tecnico Paolo Zanetti non avrà il difensore belga De Winter che a Cremona si è infortunato al ginocchio, lesione al legamento collaterale mediale. Ancora assente Vicario che comunque si allena in gruppo. Akpa Akpro in forse, mentre lavora regolarmente Ismajli che potrebbe tornare titolare.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lukaku. All. Inzaghi

Probabile formazione Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti