Alle 15 Monza-Fiorentina, segui la cronaca testuale

Dopo la clamorosa vittoria contro l'Inter, i padroni di casa, attualmente al 13° posto in classifica, puntano a battere la Fiorentina nella partita in programma oggi all’U-Power Stadium. All'andata era finita con un pareggio per 1-1. Sul fronte delle assenze, il tecnico Palladino dovrà rinunciare all’infortunato Sensi. Recuperato Filippo Ranocchia, assente all'ultimo turno. Lavoro con la squadra per Mirko Maric, ormai pienamente reintegrato nel gruppo dopo l'inserimento in lista al posto di Luca Marrone, a inizio aprile. In vista della partita con la Fiorentina, il mister non dovrebbe stravolgere troppo gli undici in campo. Insomma, sulla carta un Monza in buona salute quello che si appresta ad affrontare la Fiorentina.

La Fiorentina arriva in trasferta forte della sudata vittoria in Conference e della qualificazione in semifinale, oltre che dai due pareggi nelle ultime partite in Serie A, attualmente al 9° posto e fuori dai giochi per le competizioni europee del prossimo anno. Certo un po' stanca e forse preoccupata per le assenze: a rischio d'impiego Amrabat, alle prese con una lombalgia, e Brekalo che deve fare i conti con un trauma alla testa. Stagione finita, invece, per Sirigu a causa della sua lesione al tendine d’Achille.

''La Fiorentina vuole confermarsi protagonista anche in campionato'', queste le parola di Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta contro il Monza, terza gara in sei giorni per la sua squadra, dopo l'1-1 di lunedì con l'Atalanta e la sconfitta per 3-2 in Conference League con il Lech Poznan, che ha comunque regalato ai viola l'accesso in semifinale.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Terzic, Castrovilli, Mandragora, Ikonè, Barak, Nico Gonzalez, Cabral. All. Italiano.

Probabile formazione Monza (4-3-3): Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Mota Carvalho. All. Palladino.