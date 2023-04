Alle 20.45 Sampdoria-Spezia, torrido derby salvezza

Al “Ferraris” di Genova va in scena una sfida particolarmente sentita da entrambe le squadre non soltanto perché si tratta di un derby ligure ma anche perché mette in palio punti pesanti in chiave salvezza.

Gli uomini di Stanković sono reduci dalla sconfitta per 3-0 contro la Roma , il ko con clamorosa rimonta da parte della Cremonese e il pari di Lecce per 1-1 . In classifica sono ultimi con 16 punti, frutto di cinque vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte, ventisei reti realizzate e cinquanta incassate.

I blucerchiati ormai vedono sempre più affievolirsi le speranze salvezza: il distacco dalla quart’ultima è di 10 punti.

La quart’ultima è proprio lo Spezia, non in un gran momento visto che ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 4 partite. L’ultimo successo è quello per 2-1 contro l’Inter, ottenuto il 10 marzo. La squadra di Semplici, dopo l'affermazione del Verona sul Bologna, è terzultima a quota 26 punti a pari merito con gli scaligeri e ha assoluto bisogno dei tre punti per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione.