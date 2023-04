Alle 15 Udinese-Cremonese, segui la cronaca testuale

I friulani, con 39 punti e a otto giornate dalla fine, vorrebbero chiudere la stagione nel miglior modo possibile provando a scalare la classifica e posizionare tra le migliori dieci in Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma, il desiderio dei padroni di casa e ottenere una vittoria per agganciare la parte alta della classifica. Buone notizie dall'infermeria con il recupero di Arslan e Beto, esclusi dal match dell'Olimpico per un attacco influenzale. Considerando i recuperi non dovrebbero esserci particolari novità tra gli undici che scenderanno in campo.

Dall'altra parte, il club grigiorosso, al penultimo posto in classifica, arriva forte della vittoria contro l'Empoli, ma si trova sempre nella situazione di dover assolutamente portare a casa i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. Ballardini potrebbe avere Ciofani, l'attaccante che a Genova era uscito dal campo con una frattura al naso, mentre è ancora out il difensore Chiriches, alle prese con guai muscolari. Insomma, c'è la rosa per affrontare nel migliore dei modi un confronto davvero difficile. Bianchetti torna dalla squalifica, ma potrebbe lasciare il posto a Ferrari, Vasquez e Lochoshvili. In attacco Dessers ed Okereke.

Probabile formazione Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Dessers, Tsadjout. All. Ballardini

Probabile formazione Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All. Sottil