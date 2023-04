Bologna-Juventus 1-1, i bianconeri pareggiano con Milik ma non superano la Lazio

Termina 1-1 tra Bologna e Juventus dopo una partita molto combattuta dall'inizio alla fine e con un gol per tempo, quello di Orsolini su rigore per i rossoblù al decimo minuto e quello di Milik per i bianconeri al 60esimo. Lo stesso Milik nella prima frazione, al 31esimo, aveva calciato un rigore parato da un ottimo Skorupski. Un risultato che rispecchia una partita vivace ed equilibrata, con la squadra di Massimiliano Allegri che attacca soprattutto nella prima frazione di gioco, e i padroni di casa che dopo il pareggio si lanciano nella metà campo avversaria. La Juventus resta così terza a 60 punti, uno in meno della Lazio e tre in più di Inter, Milan e Roma, il Bologna è ottavo a parimerito della Fiorentina con 45 punti, dieci in meno dell'Atalanta.

La partita

La partita inizia subito su toni molto sostenuti. Al quinto minuto Juventus in attacco, passaggio di Chiesa per Milik che entra in area pressato dalla difesa rossoblù, mette la palla in mezzo ma Fagioli non riesce a raccogliere. Al settimo minuto Orsolini è sgambettato in area da Danilo, l'arbitro controlla al Var ed è calcio di rigore. Finta di Orsolini che spiazza Wojciech Szczęsny, il portiere si butta dalla parte sbagliata ed è rete: 1-0 per il Bologna al decimo minuto di gioco.