Torino-Atalanta 1-2: la Dea doma un Toro scalpitante

La reazione del Torino e la rete di rapina di Sanabria al 75esimo non bastano ad assicurare ai padroni di casa il pareggio contro l'Atalanta, che prevale per 1-2 grazie a un tiro sul primo palo di Zappacosta che beffa Milinković-Savić al 34esimo e un tiro sul secondo palo di Duvan Zapata all'87esimo, entrambi da posizione angolata. La partita si conclude 1-2 dopo un primo tempo in cui le due squadre cercano soprattutto di studiarsi e un secondo tempo molto combattuto. Al 50esimo i padroni di casa vanno vicini al pareggio con Vlasic, appena subentrato, la cui botta dal limite dell'area è però respinta d'istinto da Sportiello. Il portiere nerazzurro riesce a respingere anche il gran tiro mancino da fuori area di Mirancuk, ma Sanabria si fionda sul pallone e mette dentro. All'88esimo però Duvan Zapata sigla la rete del definitivo 1-2. L'Atalanta è così a 55 punti, due in meno di Milan e Roma al quarto posto, e il Torino a 42, come l'Udinese.

La partita Al 17esimo per il Torino Lazaro lancia Linetty, che però non riesce a girarsi in tempo verso la porta e va lungo sulla linea del fondo. Al 22esimo Zappacosta per l'Atalanta serve Pasalic, Ilic lo chiude ma era fuorigioco. Al 25esimo angolo per i granata, Sanabria tenta la mezza girata ma non va. Al 32esimo passaggio per Zappacosta, ma è di nuovo fuorigioco. Al 34esimo Zappacosta è servito a metà campo, stavolta in posizione regolare, grande accelerazione, entra in area, serie di finte di corpo, dribbla Lazaro e da posizione angolata trafigge Milinković-Savić: 0-1 per l'Atalanta.

Al 39esimo contropiede del Torino, Karamoh entra in area, mette in mezzo ma la difesa nerazzurra riesce a liberare. Al 42esimo traversone in area di Linetty, Sportiello deve uscire per anticipare le "torri" del Torino pronte a staccare di testa. Allo scadere del primo tempo Ederson per l'Atalanta tocca in area per Hojlund, che però non arriva in tempo. Finisce qui la prima frazione di gioco, 0-1 per l'Atalanta.

All'inizio della ripresa sostituzione nel Torino: entra Vlasic al posto di Karamoh. Al 50esimo botta dal limite dell'area di rigore per Vlasic, Sportiello si fa trovare pronto, allarga le mani e respinge. Al 54esimo lancio lungo per Duvan Zapata, anche lui appena entrato, che supera il difensore, diagonale che batte Milinković-Savić, ma colpisce l'esterno della rete. Al 58esimo Koopemeiners per l'Atalanta entra in area, dribbla un difensore e calcia ma termina abbondamente fuori. Al 60esimo gran tiro di Rodriguez per il Torino, deviazione della difesa che attenua la botta e Sportiello para. Ora il Torino sta facendo salire la pressione, per il momento senza riuscire ad andare a segno. Al 64esimo punizione per i granata dalla trequarti, traversone in area ma la difesa dell'Atalanta respinge il pericolo. Al 75esimo gran tiro mancino da fuori area di Mirancuk, Sportiello si butta e tocca la palla ma non riesce a trattenere, arriva Sanabria che mette dentro di rapina: 1-1.

All'87esimo Duvan Zapata entra in area da sinistra, si libera del difensore, calcia angolato vicino al palo opposto e Milinković-Savić non ci arriva: 1-2.

Al 93esimo sinistro potente da fuori area di Muriel, traiettoria di poco alta.

