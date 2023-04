Ciro Immobile dopo l'incidente: "Tornerò presto"

"Tornerò presto". Ciro Immobile rassicura tutti - attraverso i canali social - dopo l'incidente stradale avuto ieri mattina a Roma . Il capitano della Lazio ha risposto con queste parole, corredate da oltre 5.500 like, al post della società che dopo quanto successo ha scritto: "Dai, Capitano! Noi siamo con te".

Per il fuoriclasse biancoceleste altra notte in ospedale. L'attaccante ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura di una costola destra, e che ha reso necessario il ricovero in osservazione nel reparto di medicina d'urgenza del Gemelli. A quanto si apprende da fonti sanitarie, le sue condizioni sono in miglioramento.