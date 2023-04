È morto Franco Sattolo, ex portiere di Sampdoria e Torino. Aveva 86 anni

Ha appeso i guanti al chiodo per compiere il suo viaggio più lungo. Si è spento a Trieste, a 86 anni, Franco Sattolo, ex portiere di Sampdoria e Torino; 115 le presenze con la maglia blucerchiata. Nato a Fiume (in Croazia) il 9 novembre 1936, emigrò da profugo in Italia nel 1948: Trieste, Marina di Massa e Torino le città in cui si trasferì con la famiglia e dove cominciò a giocare a calcio.

Messosi in luce proprio in Piemonte tra Fossanese e Ivrea, a Genova approdò nel 1960 e, dopo una parentesi in prestito alla Sambenedettese (1961/62), tornò alla base per restarci fino al 1966, prima di passare al Torino. Malgrado i dualismi con Mauro Rosin prima e con Piero Battara poi, riuscì ad entrare nel club dei centenari blucerchiati e nella lista dei migliori estremi difensori doriani di sempre.

"Alla famiglia - la nota di cordoglio della Sampdoria - le più sentite condoglianze da parte della società".

Anche il Torino ha ricordato l'ex granata. "Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia nel ricordo di Franco Sattolo, ex portiere granata e per molti anni prezioso punto di riferimento per allenatori e compagni di squadra. Arrivato dalla Sampdoria nel 1966, ha vestito la maglia granata fino al 1974: per lui, vice di Vieri e poi di Castellini, un totale di 69 presenze tra campionato e coppe. Terminata l'attività di calciatore poi è stato anche allenatore delle giovanili del Torino al fianco di Ercole Rabitti. Ai suoi cari, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata".